¿Qué tuvo que ver Sensación Deportiva con que Keylor Navas haya podido jugar en España?

¿Qué tiene que ver el programa Sensación Deportiva con que el portero costarricense Keylor Navas se haya ido a jugar al Albacete de España?

Pues resulta que una figura en común, Armando González, jugó un papel fundamental para que el traspaso se concretara y todo fue gracias al programa.

Sensación Deportiva cumplió este viernes 45 años de estar al aire y González es uno de los contertulios recurrentes del espacio, con la particularidad de que estuvo desde el primer día.

Don Leonel Jiménez y don Armando González compartiendo micrófono como tantas veces en Sensación Deportiva. (Cortesía )

En la actualidad, ya va menos al programa, lo hace más de forma virtual, pero es de los contertulios más antiguos y también más respetados por la temática que trata.

González se hizo experto en reglamentación de FIFA y todos los días que intervenía hablaba de procedimientos, reglamentación y ponía al día a los oyentes con las últimas noticias que surgían de ese ente.

Pues bien, dada esa particularidad suya, de que se las sabía de todas, todas, Navas buscó a Armando para ver cómo podía irse a jugar a España, pues Saprissa no lo dejaba.

Armando González se dio a conocer en el programa de don Leo. (Cortesía )

Esa es una de tantas anécdotas que tiene don Armando para contar desde que forma parte de ese elenco exclusivo de Sensación Deportiva.

- ¿Cómo es esa historia de Keylor Navas?

Navas interesaba al Albacete, pero Saprissa no quería que se fuera porque le quedaban dos meses de contrato y hasta envió una nota donde se oponía y mandaron el contrato al club, que terminaba en setiembre, y no mandaba el pase internacional.

Entonces Navas me buscó y me preguntó: ‘¿Cómo hago?’. Ya estaba en España y le dije que era muy fácil, tenía que decirle al Albacete que le solicitara a la Federación de España pedir a la FIFA un pase provisional y, además, que pusiera una demanda contra Saprissa y contara la verdad. Elevaron el caso a la FIFA, Keylor jugó con el pase provisional de FIFA y un año después le dieron la razón a Navas y Saprissa no recibió ni un cinco. Claro, nadie se imaginó que Keylor fuera a dar esos saltos luego.

Los derechos

Años después, en circunstancias parecidas, el señor Jiménez (no recordó el nombre) de Pedregoso, donde surgió Navas, lo buscó para pedirle una asesoría.

Keyor Navas le debe mucho a Sensación Deportiva. (DAVID GONZÁLEZ)

“El señor Jiménez me llegó a buscar para que le informara cómo cobrar los derechos de formación porque tuvo a Navas como desde los 12 años hasta los 16. Keylor tuvo el gesto bonito de hizo una carta de puño y letra a la FIFA donde explicaba de qué fecha a qué fecha jugó con Pedregoso y todos los campeonatos en los que jugó. Durante muchos años, todo los derechos se le dieron a Pedregoso, Saprissa cogió una partecita y, luego de 27 años, Pedregoso sigue recibiendo los derechos de solidaridad, que era un cinco por ciento, ahora tienen una cancha de fútbol que es casi un estadio, Saprissa no ganó prácticamente nada”, asegura.

Pleito

Otra anécdota que cuenta don Armando de los 45 años de este famoso programa tiene que ver con otro Navas, don Alberto (qdDg), y con don Jorge Arturo Videche, una que él se tiró en vivo.

Armando González se las sabe de todas todas en reglamentación y reglas de juego. (Cortesía )

“Navas era una persona de Saprissa que llegaba a invitar a la gente a que fuera al estadio, un relacionista público, y habló de un partido. Entonces llegó Videche y se echaron una discusión en vivo, pero resulta que cuando terminó el programa terminaron dándose de huevazos y se cayeron a la acera, dieron al pavimento. Llegó un hijo de Videche a separarlos, lo vacilón es que son morados los dos”, dijo.

Don Leonel Jiménez remata la anécdota. “Los dos usaban lentes y cuando se levantaron Navas se puso los de Videche y Videche los de Navas y cada uno dijo: ‘veo nublado’”.

Para don Leonel, Armando es la persona que más sabe de reglamentos nacionales e internacionales y de normativa del campeonato nacional.

“Es un hombre al que se le puede confiar cualquier referencia que haga alrededor de la reglamentación y de reglas de juego. No es polémico, pero si es algo de Herediano se enciende”, dijo.

Don Armando González en una actividad de Sensación Deportiva. (Cortesía )

Agradeció a los escuchas por los 45 años, pues sin duda es una pasión y un medio que le dio estabilidad familiar.

“Me he logrado rodear de amigos, Sensación Deportiva cuenta con un grupo de unos setenta contertulios, algunos más asiduos que otros, pero siempre identificados con el programa y estos 45 años los he vivido con mucho cariño. Todos los días me levanto pensando y preparando el programa para que salga lo mejor posible”, dijo.