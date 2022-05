Programa “Hablemos del deporte” cumple 32 años de estar al aire

De verdad que uno propone y Dios dispone, ya que el programa “Hablemos del Deporte” nació en 1990 y se había programado que duraría tan solo tres meses, pero este domingo 8 de mayo cumplirá 32 años y por lo visto seguirá sumando más años a la lista.

Hablemos del Deporte cumple 32 años. Facebook

Alex Mazón ha pasado todo ese tanate de tiempo en el programa, que se transmite en radio Monumental. Él nos contó cómo fue que nació el espacio.

– ¿Cómo nació el programa?

El Rápido Ortiz (José Luis, ya fallecido), ideó el programa para tres meses, dos meses antes del Mundial de Italia 90, y un mes después. Lo que pasa es que cuando llegó el 8 de agosto de ese año, Rápido dijo que el programa había gustado, que había patrocinadores dispuestos a seguir apoyando y que si me la jugaba. Yo dije que sí.

– ¿En qué consiste el programa?

El programa analiza las noticias del día y siempre tiene un invitado que ayuda a desmenuzar la principal información. En la actualidad se transmite de 8 de la noche a 9:30 p. m.

El día anterior llamo al invitado para coordinar y para hablar del campeonato nacional, de la selección o de la temática que haya sobre la mesa.

– ¿Esa fórmula se ha mantenido todo este tiempo?

Sí, pero le damos cobertura a otras disciplinas. Llamo a alguien para hablar de las Grandes Ligas, a otra persona para hablar de fútbol internacional, a otra para hablar de tenis. De 9 a 9:30 de la noche tenemos un segmento, los lunes de Linafa, el martes de liga de ascenso, el miércoles no hay, el jueves de ciclismo y el viernes de fútbol femenino.

[ Alex Mazón: “Sigo sosteniendo que la Liga será campeón, es superior al resto” ]

– ¿Siente el programa como un hijo suyo?

Me siento orgulloso, porque no es cualquiera el que dura tantos años trabajando bajo una misma disciplina. Han pasado muchos compañeros, Leo Cordero, Yashin Quesada estuvieron años de años, pero la gente dice que el programa es de uno.

Yo tengo muy claro que es de la radio, pero le pongo mucho empeño. Quien me conoce sabe que soy muy responsable y sí, es como un hijo, el hijo mayor. A ellos (a sus hijos que son dos), les digo, cumple años su hermanillo.

Alex Mazón junto a Harrick McLean. Facebook (Facebook)

–En tantos años, ¿hay algún recuerdo especial?

Hay varios, el programa ha salido desde Estados Unidos para el Mundial (1994), se hizo desde París un mes también por el Mundial (Francia 1998) y cuando no me ha tocado ir, la información sale desde los lugares a los que los compañeros van. Entonces me digo: ‘mira por donde anda el programa’. También recuerdo que Jorge Luis Pinto nos dijo en un programa que no iba a renovar con la Liga.

–¿Cómo fue eso?

Él nos dio a entender eso y Leo (Cordero) y yo pensamos: ‘que raro, entonces de qué va a ser la conferencia de prensa de la Liga mañana, si está diciendo que no va a renovar. Me acuerdo que ese programa fue en un lugar que se llama Las Tapas de Manuel. La dirigencia estaba convencida de que iba a renovar y cuando Pinto dijo en la conferencia que no, la cara de los dirigentes fue impresionante. Ese programa me quedó marcado, Pinto lloró. Él no los dijo a nosotros y dijo las razones.

“Harrick McLean me edita los audios y me dice que hubo en el día y a partir de allí alisto el programa”, Alex Mazón, Hablemos del Deporte

–¿Y cuáles eran las razones?

No se sentía a gusto, no entendía por qué lo cuestionaban, que él era muy profesional, pero alguna parte de la dirigencia no lo apoyaba.

–¿Cuál es el futuro de Hablemos del Deporte?

Depende de la empresa, la cual ha tenido diferentes directores deportivos y cada uno apuesta por el programa, no hay inconveniente, nada me hace pensar que lo corten. Es ir hacia adelante. El programa se ha adaptado porque antes cuando las juntas directivas se reunían en las noches, nos quedábamos afuera hasta que salieran, hasta que hubiera noticia. A las 9:30 de la noche o a la una de la madrugada, había que quedarse. Ahora las directivas se reúnen de forma diferente, los equipos mandan audios, videos, todo ha ido evolucionando y nosotros también.