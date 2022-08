Próximo rival del Herediano masacró al último verdugo florense en series de ida y vuelta

🇨🇦 @Pacificfccpl punches the ticket to the #SCL22 Round of 16 with a 6-0 victory over 🇯🇲 @iamwaterhousefc.



📰 https://t.co/BcONSAslQW 👈



📹 Enjoy the best moments of the game! pic.twitter.com/MMQ9bQbBmr