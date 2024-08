Próximos rivales de Saprissa y Alajuelense en la Copa Centroamericana mandan fuertes mensajes

Saprissa sufrió de más en su visita al Managua FC en Nicaragua. (JORGE TORRES/STRAFFONIMAGES/JORGE TORRES)

Saprissa y Alajuelense recibieron duros y claros mensajes de parte de sus próximos rivales en la Copa Centroamericana, ya que ambos equipos vapulearon a dos contrincantes con los que manudos y morados sufrieron para ganar.

Hablamos del Real Estelí de Nicaragua, próximo rival del tetracampeón nacional, y del Alianza de El Salvador, la siguiente prueba de los rojinegros.

Esos equipos vapulearon al Managua FC y al Luis Ángel Firpo, rivales con los cuales, los equipos nacionales sufrieron para ganar.

El Saprissa derrotó al Managua en Nicaragua por 3-2, el 6 de agosto pasado, con mucho sufrimiento. Incluso, el gol que le dio el triunfo a los morados, muchos aseguran que no superó la línea de gol, por lo que la catalogaron como la anotación fantasma. Saprissa estuvo dos veces abajo en el marcador.

Alajuelense, por su parte, despachó al Firpo por 4-3, pero terminó debajo del marco ante el vendaval que se le vino encima. Ambos equipos ganaron, pero sufrieron.

Pero en la siguiente semana, el Managua fue vapuleado por el Real Estelí 3-0 y el Alianza goleó al Firpo 5-2.

Ahora resulta que Saprissa visita al Estelí el próximo martes 20 de agosto a las 6 p. m. Además, este equipo lo eliminó en la pasada edición en cuartos de final de este torneo, por lo que la mejenga tiene tintes de revancha para los tibaseños. La Liga, por su parte, visitará El Salvador, donde se las verá con el Alianza el mismo martes, pero a las 8 p. m.

Róger Flores, exjugador de Alajuelense y del Saprissa, dijo que el mensaje que dan estos resultados es que no se puede ir a jugar relajados ni confiados a ningún lugar, menos en la disputa de un torneo internacional.

“Jamás usted puede decir que el partido lo tiene en la bolsa o que es fácil, jamás, el entrenador que diga eso está en otra dimensión”, respondió.

Además, dijo que los resultados se dieron de esa forma, pero no quiere decir nada a nivel futbolístico porque los partidos son diferentes.

“Hay detalles que, por más que uno trabaja en la semana, no se pueden prever. No es decir que porque le ganaron tan fácilmente, va a suceder lo mismo con el siguiente, porque no tienen las mismas características, hay diferentes etapas, oportunidades. Hay que jugar con todo”, comentó.

Carlos Hernández, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, agregó que ante ese panorama, ninguno de los dos deberá confiarse en su intención de sacar los tres puntos.

“No será fácil para ambos, hemos visto que el fútbol de El Salvador y Nicaragua ha crecido a nivel de clubes y de selecciones, han invertido y eso obliga a Alajuelense y a Saprissa a no confiarse la próxima semana, deberán salir con sus titulares y tratar de sacar un resultado positivo.

“Hay un morbo entre el Saprissa y el Estelí por lo que pasó en la temporada pasada, ante la posibilidad de que el equipo nicaragüense le vuelve a ganar a los morados, pero aun así mantengo que el juego de Saprissa y el de Alajuelense serán muy complicados”.