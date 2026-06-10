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Publicación de Shirley Cruz está dando de qué hablar antes del inicio de la Copa del Mundo

La exjugadora de Shirley Cruz le echó sal a la herida con una publicación en sus redes sociales

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La exjugadora Shirley Cruz le echó sal a la herida, con una publicación que hizo en sus redes sociales, a tan solo unas horas del inicio de la Copa del Mundo del 2026.

La exfutbolista de Alajuelense no escondió su frustración por la no clasificación de Costa Rica al Mundial que arrancará este jueves en Norteamérica, por lo que hizo un posteo en donde dejó ver su malestar.

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Shirley Cruz
Shirley Cruz hizo una publicación que provocará sentimientos en más de uno. Foto: Instagram Shirley Cruz. (Foto: Instagram Shirley Cruz./Foto: Instagram Shirley Cruz.)

La publicación de Shirley Cruz

En su cuenta de Instagram, Cruz mostró una página del álbum de postales del Mundial, en donde aparece Curazao, una de las selecciones de Concacaf que sí lograron el boleto a la cita mundialista.

En la publicación, Shirley escribió: “Curazao” y a la par un check y luego “Costa Rica” y un poco de emojis donde se muestra frustrada y enojada, un sentimiento que comparten muchas personas en el país.

Shirley Cruz se mostró frustrada por la no clasificación de la Selección de Costa Rica. Foto: archivo. (Prensa Alajuelense)
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Shirley CruzCosta RicaMundial 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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