La razón por la que Everardo Herrera no pudo contener su alegría este miércoles

El reconocido periodista deportivo Everardo Herrera no pudo esconder su felicidad después de obtener la acreditación para la cobertura del Mundial de Norteamérica 2026.

El comunicador publicó en su cuenta de Facebook unas imágenes en las afueras del estadio Azteca, donde se realizará la inauguración entre México y Sudáfrica este jueves a la 1 de la tarde.

Everardo Herrera compartió un emotivo mensaje de alegría por obtener acreditación del Mundial (Facebook Everardo Herrera /Facebook Everardo Herrera)

“Y van once mundiales, gracias a Dios. Recibir la credencial del Mundial 2026 en este legendario Estadio Azteca reactivó sentimientos, recuerdos y un agradecimiento total a Dios, mi familia, amigos, allegados, compañeros, patrocinadores y una gran afición costarricense que llevo en mi corazón.

“El fútbol me atrapó de niño; lo juego, leo, estudio y lo combino con mis ganas de otras de mis pasiones. Soy lector, me importa el conocimiento, compartir con la gente, llevarme bien y darle para adelante.

“Mi trabajo y mi vida son de continuo aprendizaje; en mi oficio he hecho de todo: técnico, locutor, reportero, comentarista, redactor, fotógrafo, camarógrafo, editor y uno vital, vendedor de mi propia publicidad”.

LEA MÁS: Chepe Bomba recuerda sus inicios y revela de dónde salió su famoso apodo

“Como vendedor de mi propia publicidad he caminado, visitado, luchado con la cabeza en alto prácticamente igual a mis 44 años de periodista. Satisface hondo conseguir esta acreditación FIFA por segunda vez tras Catar 2022 por nuestra web everardoherrera.com, que tiene 24 años y 36 años de hacer mi propio programa radial, Al pie del deporte.

“Soy un caminante, ni se imaginan por dónde he andado y lo aventurero que soy. Me encanta andar con la gente común de aquí y de allá. Este martes 9 de junio me costó tomarme un café con leche para celebrar (el tico nuestro es delicioso); hubo que moverse tanto, hacer largas filas, horas de pie por la acreditación y luego andar, orientarme como tantas veces, regresar a casa como uno más, sin importar en qué lugar del mundo estoy, pulseándola y aprendiendo”.

Everardo en el Mundial de Qatar 2022

“Este escenario grandioso descrito y comentado por otros, yo lo visito por periodos desde 1985; estuve en mi primer Mundial de México 86, muchos partidos con clubes ticos, mi amada Sele y sí, comenté y transmití en un sábado fabuloso cuando se dio el Aztecazo. Costa Rica venció a México por primera vez en eliminatorias mundialistas”.

LEA MÁS: Chepe Bomba recuerda sus inicios y revela de dónde salió su famoso apodo

“Desde que llegué al Azteca creí que se podría y se lo dijo a mi narrador Harrick McLean Allen que nos preparáramos y se dio ese 16 de junio de 2001 en transmisión de Monumental. Me acompañaron mi esposa Marlene y mi hija Sabrina Herrera en esa jornada histórica.

“Salí del Azteca lleno de júbilo con una alegría plena que me dura hasta hoy. Cómo disfruté ese triunfo, me quedé encendido con él hasta que se me acabaron las pilas y por fin dormí; quería seguir despierto celebrando los goles de Fonseca y Medford con miles de ustedes que lo vivieron como yo”, publicó Everardo.