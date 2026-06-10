Chepe Bomba recuerda sus inicios y revela de dónde salió su famoso apodo

José Miguel Domínguez tiene una historia detrás que no es conocida por muchos, como por ejemplo cómo se origina su apodo de Chepe Bomba y cómo fueron sus primeros pasos en el periodismo.

El panameño contó que su sueño de ser periodista nació desde niño.

“A los 7 años, mis abuelos y mamá me compraban el Almanaque Mundial; el cual era anual, hablaba de efemérides, deportes, mapamundi. Yo siempre he sido un lector desde niño y me gustaba escribir; siempre tuve ese gusanillo por el fútbol y el periodismo”.

Chepe Bomba contó el origen de su apodo (Kevin Guerrero/Kevin Guerrero)

“Desde pequeño siempre pensé que iba a ser periodista, jugaba fútbol, me aprendía nombres de jugadores. Mi mamá y mi padrastro siempre han sido muy futboleros y siempre quise ser periodista. A los 8 años gané un concurso de redacción y me mandaron periódicos por un año; me gustaban las suscripciones para que llegaran los periódicos a la casa; siempre de una me iba a la sección deportiva; hasta en el anuario de la escuela dije que iba a ser periodista”, dijo.

El origen del apodo de Chepe Bomba

“Cuando trabajaba en el Panamamerica, Julio Shebelut, un periodista muy importante de Panamá, siempre agarraba mis notas, sobre todo si era una exclusiva o una bomba. Él en su programa citaba mis escritos y un día me invitó y me entrevistó. Ahí me preguntó por qué siempre tiraba bombas, y eso es porque cuando llegaba a la redacción yo le decía a mi editor que tenía una bomba y eso se fue quedando, ya que eran notas importantes, y entonces me dijo que de ahora en adelante me iba a llamar Chepe Bomba; eso fue en el 2008”. explicó el comunicador.

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“Luego del periódico, brinqué a TVN en el 2012 y antes, en el 2010, tuve una oportunidad en televisión. Luego me abrí la página de Chepe Bomba y al inicio lo agarraron de burla, pero fui ganando gente y en el 2018 vino mi explosión, tras renunciar y enfocarme con mi Instagram y la página web. Además, me llamaron de Cable Onda Sports antes de la pandemia, y también del diario El Siglo.

“Llegó la pandemia y no me quedé parado, empecé a hacer entrevistas en YouTube y de ahí me llamaron de El Marcador en el 2020 y empecé a trabajar durante pandemia, hasta ahorita que explotó el periodismo que tengo adentro, que sabe llegar, sabe qué decir, qué opinar, informar, investigar, decir primicias, y Chepe se convierte en una referencia a nivel de Centroamérica y Panamá. El periodismo es mi vida.

“Yo tengo una base muy sólida de periodismo; a mí me enamora La Nación y La Teja, ver tanto periodista en una redacción, eso a mí me enamora, la parte literaria me fascina“, señaló José Miguel Domínguez en una visita a La Teja.