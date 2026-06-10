Raúl Pinto promete cambios profundos para devolver a Alajuelense a la cima

Raúl Pinto hace una apuesta importante para que Alajuelense retome la senda del triunfo.

El expresidente rojinegro, que quiere volver a la directiva con una nueva agrupación, aseguró que la institución no puede conformarse con apenas dos títulos nacionales en los últimos diez años y apostó por proyectos de largo plazo para recuperar el protagonismo perdido.

Pinto afirmó que una de las prioridades será darle estabilidad al proyecto deportivo y evitar los constantes cambios de entrenadores que se han dado en los últimos años.

Además, cuestionó el rendimiento de las divisiones menores y el aporte del Centro de Alto Rendimiento (CAR), al señalar que una infraestructura de ese nivel debería estar produciendo más futbolistas para el primer equipo.

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Raúl Pinto reveló cuáles serán sus prioridades en caso de volver a la directiva de Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Con expectativa

- ¿Qué pretende rescatar de su anterior gestión como presidente, para volver a llevarlo a la LDA y que el equipo vuelva a la senda del triunfo?

Lo que queremos es aportar sobre todo en la parte deportiva, para llegar a esos triunfos que se nos han negado por 10 años, solo dos campeonatos en 10 años es una barbaridad para una institución tan importante como Liga Deportiva Alajuelense.

Entonces, nos vamos a apegar mucho a la parte deportiva y vamos a trabajar, pero con proyectos a largo plazo, no estar constantemente cambiando entrenadores, sino que necesitamos estabilizar la parte deportiva en Liga Deportiva Alajuelense y revisar la liga menor.

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- ¿Cómo está la relación con Joseph Joseph, luego de que saliera de la actual junta directiva para encabezar esta papeleta?

Creo que la idea de todos es ayudar a la institución, me parece que tenemos que pensar en eso y no en la parte personal. Creo que en este momento me puedo sentar con don Joseph en una mesa y hablar de fútbol.

Raúl Pinto habló de su relación con Joseph Joseph. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

O sea, yo creo que eso no va a interferir. Yo espero que por el lado de él tampoco, pero lo importante es que nosotros no somos más que la institución y nosotros queremos ayudar a la institución y mejorar la institución.

- ¿Qué opina de Ismael Rescalvo, el nuevo entrenador?

Creo que al igual que todos los liguistas, me parece que tiene un signo de pregunta. No conocemos muchas recomendaciones o no hemos conocido gente que nos diga qué hizo en los diferentes equipos.

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Gracias a Dios, ahí va a estar Javier Delgado y muchos conocemos sus virtudes, pero lamento que sea el segundo asistente, porque así se pierde la proyección que teníamos con él a futuro, porque estaba como subgerente deportivo, visualizando que en un futuro llegara a la gerencia deportiva.