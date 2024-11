¿Puede Saprissa aspirar al primer lugar? Esto dicen sus seguidores

Saprissa inicia este jueves ante Pérez Zeledón la recta final hacia un objetivo en el que pocos confían: alcanzar el primer lugar de la fase regular.

Aunque la matemática no esté de su lado, con el Monstruo aún en competencia, todo puede suceder.

Saprissa puede obtener el primer lugar, pero es complicado. (Rafael Pacheco Granados)

Actualmente, Saprissa tiene 30 puntos, Alajuelense 34, Cartaginés y San Carlos acumulan 31 cada uno y Herediano 30 (antes de los juegos de este miércoles en la noche).

El exjugador Carlos Solano ve complicado obtener el liderato pero sí confían en que llegue la 41.

“Ganar el clásico es un impulso que nos recuerda que el objetivo es posible; ganarle a la Liga no es raro, pero que no sea solo un espejismo, sino una realidad futbolística que podamos sostener. Creo que ganaremos contra Pérez Zeledón, y veo factible el pentacampeonato, aunque no necesariamente siendo primeros en la fase regular”, expresó Solano.

Para que Saprissa logre alcanzar la primera posición, necesita descontar cuatro puntos a Alajuelense, es decir, que la Liga no gane en dos de sus cinco partidos restantes y que Saprissa mantenga un rendimiento perfecto. Además, San Carlos debería dejar puntos en el camino, lo cual es un desafío adicional.

El periodista de Teletica Daniel Jiménez, coincide en que el panorama no es sencillo.

“Saprissa siempre tiene que luchar por el campeonato, pero en este momento, no depende solo de su esfuerzo sino del de otros equipos, y allí es donde se complica la cosa. En el clásico, quedó claro que calidad hay y que el técnico José Giacone ya ha logrado ajustar el equipo”, explicó Jiménez.

Alajuelense es el máximo aspirante a quedarse con el primer lugar. (John Duran)

Agregó que ahora Saprissa debe demostrar su capacidad en partidos más discretos, sin el impulso de un estadio lleno o la motivación de enfrentarse a un rival directo. “Creo que Saprissa puede alcanzar el pentacampeonato, las probabilidades están allí, pero se necesitan algunos ajustes tácticos”, indicó.

Ariel Rodríguez y Gino Vivi sueñan con lograr el liderato. (MAYELA LOPEZ)

Otro que aportó su opinión fue Luis Fuentes, de la cuenta de X SapriAnalitics, quien cree que el equipo está en “modo penta,” aunque no necesariamente logre el primer lugar en la fase regular.

“Alajuelense tiene juegos complicados, como contra Herediano y Guanacasteca, y debe perder puntos en alguno de esos encuentros para darle una oportunidad a Saprissa. No creo que Saprissa alcance el primer lugar, pero veo posible que ganen de aquí a la última fecha, aunque quizá empate contra San Carlos”, opinó Fuentes.

Para el juego de este jueves, Saprissa viajó a San Isidro del General sin tres pesos pesados. Se trata de David Guzmán, Mariano Torres y Óscar Duarte, todos con dolencias que les impiden jugar un partido importante.

Según una fuente, Guzmán y Torres salieron tocados del clásico nacional, mientras Duarte continúa en un período de recuperación.