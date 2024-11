Saprissa se comió el invicto de Alajuelense con vapuleada en la Cueva

Saprissa se volvió a acomodar a la Liga en la Cueva, con un contundente 3 a 0, de paso le quitó el invicto y dejó al Monstruo en zona de clasificación.

Con goles de Javon East, David Guzmán y Mariano Torres, Saprissa le pegó duro otra vez a Alajuelense, que se pasea en toda Centroamérica sin perder, pero en la Cueva se ve chiquitica.

Mariano Torres cerró la cuenta de penal. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Era un clásico trascendental para un equipo, Saprissa, no para Alajuelense, pero eso no quiere decir que el León no tuviera apuro en ganar.

Pero sin duda, al Monstruo le urgía dar el golpe, traerse abajo el invicto, ganar en confianza y que quede en el ambiente eso de que volvió la “S”, como tantas veces ocurre. Y que la Liga no puede en la Cueva.

El Sapri es un equipo con altibajos, que no ha lucido bien, que llegó de sexto, pero se sacudió ante el archirrival, y ya sabemos cómo ha acabado esto muchas veces.

La Liga debía ganar para que eso que pasó con el tetracampeón, no ocurriera. Era indispensable el triunfo, no por apuros en la tabla de posiciones, sino para enterrar fantasmas, para sacarse eso de que en Tibás no son nada. Pero, realmente, el León se ve manso en el Ricardo Saprissa.

Leo Moreira fue el mejor de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Ya lo han intentando de todas formas, desde aquel 5 a 0 que le propinaron a su clásico rival, el 18 de abril del 2021, nada de nada. Han llegado a atacar, a defender, a especular, a jugar lindo, feo, como sea, y no pueden ganar. Son doce partidos, con nueve triunfos morados y solo tres empates.

Este sábado, el León fue agresivo, tuvo la bola, buscó el arco contrario, generó peligro, pero no pudo. El gol tempranero de Javon East, a los 4 minutos, pudo provocar esa agresividad en el León, buscando el marco contrario.

El guía. Mariano Torres fue el artífice. Tomó la bola en la media luna de la Liga y se empezó a quitar rivales hacia afuera, hacia la lateral izquierda, dejó dos hombres botados y metió un centro rastrero al área, donde el jamaiquino se adelantó a todos, punteó el balón, que se desvió en Gamboa y venció a Leo Moreira.

La Liga se fue al frente, buscó, lo intentó, pero es que la Cueva es como una maldición.

La afición morada se está acostumbrado a ver goleadas en los clásicos en la Cueva. (Rafael Pacheco Granados)

Jonathan Moya tuvo tres, botó dos y una la pegó en el poste. Creichel Pérez con su individualidad lo intentó; Canhoto, no tan vistoso anoche, también lo buscó, pero nada.

La S, sin tanto toque, en una jugada algo polémica encontró el segundo. Jefferson Brenes le ganó una bola a Carlos Martínez, quien cayó al suelo por un aparente manotazo, sin intención, pero cayó. Brenes no oyó el pito, siguió, remató y Leo envió al córner.

Jonathan Moya y Kendall Waston tuvieron un buen juego. (Rafael Pacheco Granados)

En el tiro de esquina, Brenes buscó a David Guzmán, quien en el primer palo apenas desvió y puso el 2 a 0.

Y todavía, al minuto 85, James le cometió una falta de penal a Orlando Sinclair que Torres transformó en gol para poner cifras de goleada.

El Monstruo es el Monstruo, la Cueva es la Cueva y un León invicto tenía que hacer mucho más para sacar algo de allí.