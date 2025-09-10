Puntarenas dejaría de percibir esta gran cantidad de dinero contra Saprissa

Puntarenas dejaría de percibir cerca de 30 millones de colones este miércoles, en el partido ante Saprissa.

Si permiten aforo, podrán entrar 750 personas, según Jonathan Moya. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Los chuchequeros reciben a Saprissa a las 7 de la noche en el estadio Lito Pérez y hasta este martes 9 de setiembre el juego es a puertas cerradas.

No obstante, la dirigencia tendrá una reunión este mismo miércoles para definir si puede meter gente.

“Si nos permiten, serían 750 personas, eso, en un partido ante Saprissa, se va en media hora”, dijo el presidente chuchequero, Héctor Trejos.

Al Lito Pérez le caben 3500 personas. Trejos nos dijo que a diez mil colones cada entrada son 35 millones de colones. Si permiten el aforo y las entradas cuestan los diez rojitos, serían siete millones y medio de colones. En el primer caso, se dejan de percibir los 35 millones y en el segundo 28 millones y medio.

“Es una cantidad de dinero que, al menos, ayuda a asumir los costos”, dijo.

Considera que hay buena voluntad del Ministerio de Salud y que ellos se tienen que comprometer a algunas diligencias que piden.

Esa situación mantiene a los aficionados en una verdadera zozobra, como lo confiesa Yermen Cisneros, de 38 años, un aficionado morado, pero oriundo de Puntarenas.

“Tengo la fe de que permitan gente para ir. Cuando Saprissa viene al Puerto no me pierdo el partido y también, al único partido que voy fuera del Lito Pérez es cuando Puntarenas juega allá”, manifestó.

Cisneros se mezcla con la barra de puntarenenses y se tira la mejenga entre compas. Dice que mucho tiempo fue el pato de la fiesta, cuando no podía ganar en el Lito Pérez.

Puntarenas FC le ha quitado puntos a los grandes, le ganó al Team y empató con la Liga. (PFC/PFC )

“Ya nos quitamos eso, con aquel gol de Kendall Waston, desde esa vez solo empates o triunfos”, dijo.

Este mismo miércoles, la zozobra acabará para porteños y morados aunque si abren la gradería, serán muy poquitos lo que puedan entrar.