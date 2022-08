¡Qué barbaridad! Cartaginés tiene más rojas que puntos y goles

El afligido campeón nacional, el Cartaginés, tiene en su torneo de defensa del título más tarjeta rojas que puntos y que goles... así como lo lee.

Los brumosos acumulan seis tarjetas rojas, y apenas dos puntos y cinco tantos en el torneo. Si le quisiéramos agregar el partido de la Supercopa ante Herediano, la cosa empeora pues hay un expulsado más, para completar siete. Ese partido, los brumosos lo perdieron 2 a 0, es decir, se quedaron con los dos puntos y los cinco goles.

Sin duda, la expulsión de Ronaldo Araya ha sido la peor, por la gravedad de lo que reportó el árbitro David Gómez (JOHN DURAN)

Los brumosos expulsados son Jeikel Venegas, Dylan Flores, Marcel Hernández, Marco Ureña, Ronaldo Araya y Mauricio Montero, mientras que Michael Barrantes fue expulsado en el juego de la Supercopa.

Consultamos al exárbitro Marvin Amores sobre cómo han estado esas rojas al equipo brumoso y manifestó que todas están bien ganadas, excepto la última a Mauricio Montero, en el partido que perdieron en Pérez Zeledón en la fecha 5, 2 a 1.

“Solamente la de este jueves no me pareció, y no es porque tenía las manos pegadas al cuerpo, en este caso no tiene la intencionalidad de jugar la bola con la mano, no puede quitarse de allí, por una situación de distancia y velocidad. No daba para expulsión ni para penal”, consideró Amores.

Cartaginés tocó fondo en el torneo y a Geiner Segura se le agotan las explicaciones

Con él repasamos las otras rojas. La de Dylan Flores fue bien ganada por juego brusco, aunque el brumoso no vio al jugador en el juego ante Puntarenas en la fecha 2.

Jeikel Venegas también vio la roja en ese partido por una agresión a Daniel Quirós quien también se fue expulsado. Muchos opinaron que Venegas solo recibe el cabezazo.

“Es una situación de apreciación y el árbitro consideró que era roja”, explicó Amores.

Las del juego ante Saprissa, cuando se quedaron con tres menos y soportaron estoicamente un empate a uno, en la fecha 4, era más fáciles de determinar que estuvieran bien ganadas.

Mauricio Wright, asistente técnico de Cartaginés: “Pido respeto arbitral”

Marcel Hernández agredió a David Guzmán, Ronaldo Araya pecheó al silbatero y le dijo algo (el central David Gómez dijo que lo retó a los golpes) y Marco Ureña se fue por doble acumulación de amarillas.

“Esas estuvieron bien señaladas, la de Ronaldo solo él sabe lo que dijo, pero está facultado para hacerlo pero desde que lo toca lo debió expulsar”, expresó don Marvin.

El volante de Cartaginés, Ronaldo Araya, se defendió en sus redes sociales y posteó un mensaje en el que asegura que nunca retó a los golpes al árbitro David Gómez. (Instagram Ronaldo Araya)

A Cartaginés le ha ido feo con las rojas, Marco Ureña debutó, puso un gol y se fue expulsado ante Saprissa. (JOHN DURAN)

Los brumosos se han quejado mucho de los arbitrajes y consideran que los han condicionado mucho o que han sido excesivamente duro con ellos. Así lo ha manifestado el técnico Géiner Segura y el asistente Mauricio Wright.

Segura, por ejemplo, preguntó que si lo que pasa en el campeonato nacional con los árbitros ocurre a nivel mundial, luego de perder en el Valle del General este jueves 2-1.

“Nosotros vamos a tener que jugar fútbol nueve, yo lo único que quiero que me expliquen es si esto que está pasando (con el arbitraje ) ¿ustedes lo ven a nivel mundial? y ¿por qué en Costa Rica pasa?, ¿por qué no hay diálogo? Yo veo el penal y pienso que es imposible que piten eso”, dijo Segura.

“No es la primera vez que nos pitan mal, nos dejan con dos hombres menos en 20 minutos, pero si nos pitan de esta forma en casa, imagínese ahora que vienen cinco partidos de visitante”, dijo luego del partido ante Puntarenas.