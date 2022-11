¿Qué demostró Luis Fernando Suárez con sus gestos en la conferencia de este sábado?

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez atendió a la prensa con cara de pocos amigos. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, se mostró a la prensa con cara de pocos amigos, con un semblante apagado y que por momentos no reflejaba su deseo por cambiar el rumbo de la Tricolor en la Copa del Mundo de Qatar.

El colombiano dio declaraciones a la prensa este sábado y durante buena parte de su participación parecía que estaba aburrido, sostenía su rostro con las manos, constantemente se tocaba la cara y veía su reloj como si estuviera castigado.

Fue una pregunta, casi al cierre de la rueda de prensa, que le cambió un poco el semblante.

¿Abusó la Sele al decir que quería ser campeona del Mundo? Esto dice Luis Fernando Suárez

El entrenador no escondió su tristeza y fue hasta cuando le preguntaron si el grupo se había abusado al decir que quería ser campeón del mundo cuando Suárez habló con un poco más de presencia y hasta con un tono diferente.

“Hay que pensar en grande, la gente que piensa en grande es la más criticada, sobre todo cuando tiene estas situaciones, pero si uno después de esto, después de que perdamos 7-0 voy a decirle a Joel (Campbell): ‘no vamos a quedar campeones, tranquilo, quédese aquí, no hagamos nada’, pues yo estoy siendo un mal entrenador.

“Creo que el mensaje que tengo que darle a la gente es que tengo que seguir. La gran mayoría de los que han ganado cosas han perdido y han fracasado, sin embargo, se levantan y empezamos otra vez y hay veces que uno llega al curvito y vuelve a caer y vuelves a empezar”, manifestó.

El entrenador colombiano por momentos se tocaba la cara y hasta veía su reloj. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Poca seguridad

Para Irene Jara, experta en imagen, lo que demostró Luis Fernando al inicio de la conferencia denota poca seguridad, incomodidad y que, claramente, no deseaba estar ahí para responder las preguntas de los periodistas.

“A grandes rasgos se veía inseguro, preocupado, disperso, hay mucho moviemiento corporal y muestra en todo el momento la angustia, cuando Suárez respondía no había un tono sereno, hay angustia en sus respuestas.

0 puntos tiene la Sele en el Mundial.

“Esto preocupa, porque un líder debe dar confianza, debe dar la cara ante las personas, da la cara, pero no con contundencia, pareciera que deberían estar preparados a otro nivel, son figuras internacionales, que deben manejar bien la prensa, llenar de confianza a los jugadores y aficionados, no hay triunfalismo”, afirmó.

Jara agregó que el entrenador debía saber con anterioridad que la prensa iba a ser bien incisiva a la hora de preguntar después de perder 7-0.

“Ante estas circunstancias, ya ellos debían saber que las preguntas no iban a ser complacientes. Cualquiera puede analizar que se iba a perder, pero no por marcador de 7-0, creo que en estos casos hay que planear bien las respuestas, no mostrar que desea irse, es evidente su incomodidad.

“Lo ideal es trabajar los gestos corporales, una persona que está acostumbrada al manejo mediático debe prepararse sicológicamente, preparar el rostro para que no se viera tan abatido. Hasta pena da, porque no mostraba serenidad, la postura de que no tomaba con el respeto que merece la prensa en ese momento, su postura no es de respeto”, agregó.