¿Qué dice Óscar Ramírez sobre la posible salida de uno de sus delanteros?

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, está metido de lleno en la serie final contra Saprissa y en este momento, no hay tema que lo tenga más concentrado que sacar los partidos ante los morados.

Los rojinegros inician el camino a la 31 este miércoles, cuando visiten el estadio Ricardo Saprissa, a las 8 de la noche y el Macho respondió de forma contundente cuando le preguntaron por el futuro de algunos de sus jugadores.

¿Qué dijo ante la posible salida de Anthony Hernández?

Ramírez dio una conferencia de prensa este martes, previo al duelo de ida contra los tibaseños y cuando le preguntaron sobre el futuro del delantero Anthony Hernández dijo lo siguiente:

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Creo que es un muchacho que ha sido determinante, jugadores que en su momento sacan su individualidad y la ponen al servicio del equipo y en momentos claves ha podido responder a la situación. Son jugadores que cualquier entrenador quiere tener y Anthony lo ha demostrado.

”Por todo lo que ha hecho me parece que sí, hay un run run; pero a mí lo que me corresponde es la cancha, si tuviera que irse, pues me encantaría que se fuera. Esto del fútbol es pasajero y corto y en este momento lo adecuado es disfrutar que lo tenés en el equipo y ver de qué manera le sacás el mayor provecho”, aseguró.

Ramírez también se refirió a los casos de Jeison Lucumí y Diego Campos, cuyos contratos vencen en diciembre.

“En estos momentos estamos totalmente entregados a los partidos. Además, al profesor (Carlos, gerente deportivo) Vela le corresponde eso de ver lo de los muchachos.

¿Anthony Hernández saldrá de Alajuelense? Esto dijo Óscar Ramírez. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

“Yo básicamente me dedico a la cancha; la parte de negociaciones y lo que es lo otro le corresponde a Carlos”. añadió.