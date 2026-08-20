¿Qué es lo que necesita Herediano para avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana?

Paulo Wanchope, técnico del Club Sport Herediano tendrá una verdadera prueba de fuego, en sus primeros días como técnico del Team.

El martes anterior, los florenses derrotaron 0-2 al Real Estelí, sin embargo, el miércoles por la noche, la victoria del Alianza de El Salvador por 1-0 sobre el Marathón de Honduras complicó el panorama de los florenses en el torneo regional, pues los ticos ya no dependen de sí mismos para avanzar a los cuartos de final.

Con el triunfo, los salvadoreños aseguraron su clasificación y dejaron al Team obligado a ganar ante Antigua y esperar una combinación de resultados para intentar quedarse con el segundo boleto del grupo B.

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El Alianza de El Salvador aseguró su pase a los cuartos de final de Copa Centroamericana. Foto: Karla Salazar. (Fotografía: Karla Salazar/La Nación)

Panorama complicado

El gol de los cuscatlecos llegó al minuto 63, por obra del uruguayo Matías Mier y con este resultado, los salvadoreños sellaron su pase a los cuartos de final de la Centroamericana.

Las posiciones del grupo B son las siguientes:

Alianza: 9 puntos.

Real Estelí: 6 puntos.

Marathón: 4 puntos (diferencia de gol de +2).

Herediano: 4 puntos (diferencia de gol de +1).

Antigua: 3 puntos.

Herediano ya no depende de sí mismo para mantenerse con vida en la Copa Centroamericana. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la última jornada, el Marathón se medirá contra el Estelí y Heredia recibirá al Antigua.

El equipo costarricense deberá vencer, por varios goles de diferencia, al cuadro chapín y cruzar los dedos para que se dé uno de estos resultados: un empate entre el Marathón y el Tren del Norte (igualaría en puntos con los nicaragüenses, de ahí la necesidad de las anotaciones para superarlos en el gol diferencia). Si los hondureños y ticos ganan, igualarán en puntos y la diferencia de goles determinará al clasificado.

Un empate de los rojiamarillos los deja fuera porque necesitan aumentar su diferencia de goles con respecto al Marathón.

El juego contra Antigua FC será el miércoles 26 de agosto, a las 6:30 de la tarde.