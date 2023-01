¿Qué fue lo que pasó con el terreno donde la Liga iba a construir su nuevo estadio?

Así lucirá el nuevo estadio de la Liga Deportiva Alajuelense. Prensa LDA.

Luego que este martes Liga Deportiva Alajuelense comunicó a sus socios que ya no cuentan con el terreno en el que pretendía construir su nuevo estadio, en el club explicaron qué fue lo que sucedió con el terreno.

Rodrigo Van der Laat, directivo erizo, explicó que la inauguración del proyecto se atrasará entre tres y seis meses, lo que mantendría la apertura para el 2025 pues el plan está en pie tal cual se presentó y que en ningún momento se ha visto suspendido o cancelado.

“En este caso en particular, la propiedad se consigue con muy buenas condiciones, se logra hacer una negociación con el propietario en un momento en el que la asamblea ya había girado instrucciones de cómo proceder, que involucraba dos puntos importantes muy claros, mandatos de la asamblea de socios que era obligatorios”, dijo.

“Por alguna razón el propietario del terreno decidió que el rumbo del desarrollo de su proyecto no incluía un estadio y nos comunicó formalmente que se hacía a un lado”.

“Nosotros los motivos del propietario los tenemos claros, hace dos años decidió que era conveniente desarrollar un proyecto habitacional alrededor de muchas cosas y que un ancla podía ser el estadio y hoy en día decide que luego de (me imagino) estudios, no tener el estadio” destacó el directivo.

El directivo explicó que no se podían comprometer a la opción de compra del terreno hasta no tener las suficientes preventas de sillas de palcos del nuevo estadio, que andan en unos $10 mil (casi ¢6 millones) que garanticen la sustentabilidad del proyecto por su cuenta que asciende a los 30 millones de dólares ( poco más de 18 mil millones de colones).

“¿Qué ha perdido la Liga económicamente? Absolutamente nada, por la manera cómo se ha desarrollado el proyecto. Por ejemplo, los planos constructivos ya están prácticamente listos, los arquitectónicos, estructurales, electromecánicos que están a las puertas de entrar al colegio (de ingenieros y arquitectos)”, señaló.

“Los planos tienen un costo aproximado de unos $200 mil, pero se desarrollaron del tal forma que si al final no hay estadio, los consultores no cobran por sus servicios y si se hace el estadio, el trato es que se les paga con palcos, así no se ponían en riesgos las finanzas. Con el terreno no funcionaba de esa forma”, comentó.

Bronca con nuevo estadio pone a Alajuelense contra las cuerdas para cumplir plazos propuestos

Rodrigo Van der Laat (derecha) explicó que fue lo que sucedió con el terreno (archivo) (Sergio Alvarado)

Van der Laat dijo que desde que se supo la noticia, han recibido ofertas de otros desarrolladores o propietarios de terrenos que quieren proponerse para la construcción del estadio y tienen que sentarse de nuevo a hablar y negociar con ellos.

“Yo diría que a nosotros nos debería tomar por lo menos unos tres meses encontrar un terreno nuevo y apropiado, a lo que yo voy es que prefiero llevar este trámite de una manera bien hecha, sin estar corriendo y no tener más contingencias”, añadió.

La Liga vuelve al punto de encontrar un terreno, naturalmente en Alajuela y cerca del CAR, con buenos accesos y lo suficientemente grande. El directivo dijo que van tranquilos y sin prisas para no meter las patas.