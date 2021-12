¡Qué gane el mejor español! Histórica final entre Liga y Saprissa

Esta será la primera final del técnico español Iñaki Alonso al mando de Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero)

La final entre Saprissa y Alajuelense se moverá a ritmo de flamenco.

Por primera vez en la historia del fútbol tico dos técnicos españoles se enfrentarán en un clásico nacional y, para agregarle sabor, será en una serie que definirá al rival del Herediano en la gran final.

El partido de ida entre morados y manudos se jugará el jueves, a las 6 p. m. en el Ricardo Saprissa y tanto Iñaki Alonso, entrenador del Sapri, como Albert Rudé, técnico de la Liga, se medirán por primera vez desde que llegaron al país.

Este será el segundo clásico de Rudé desde que llegó al banquillo rojinegro, pues enfrentó al Monstruo de Mauricio Wright el 30 de octubre pasado en el Alejandro Morera Soto y cuyo resultado fue un empate 0-0.

Alonso, por su parte, hasta ahora se medirá al León.

[ De un clásico saldrá el rival de Herediano en la gran final ]

Hay que hacer la salvedad de que hace 34 años se enfrentaron dos técnicos españoles, por primera vez en una final tica, y fue para sacar al campeón de 1987.

En aquel entonces Antonio Moyano dirigía al Herediano y Juan Luis Hernández a Cartaginés.

Moyano consiguió el título número 20 para el Team, equipo que era el primero en llegar a la veintena de títulos en Tiquicia.

Aquella final se fragmentó en dos partidos: el primero fue el 15 de mayo de 1988 y lo ganó Herediano 2-1 y el 19 de mayo se llevó a cabo el segundo, con empate 1-1 en el Fello Meza.

El entrenador manudo Albert Rudé jugará este jueves su segundo clásico con Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Experiencia y conocimiento

Previo a esta nueva final con acento español, conversamos con Juan Luis Hernández Fuertes, uno de los grandes protagonistas del histórico duelo del campeonato del 87.

Juan Luis manifestó que pese a que Iñaki y Rudé son nuevos en sus equipos, considera que el morado le puede sacar más el jugo a la serie por la experiencia que tiene y por el peso de la camiseta morada.

“Los dos (Iñaki y Albert) llevan muy poco tiempo al frente de los clubes para poderlos juzgar, pero soy atrevido y digo que Iñaki tiene más trayectoria, más experiencia para manejar un equipo que el técnico de la Liga.

“La camiseta de Saprissa pesa mucho, toda escoba nueva barre bien y me parece que Saprissa puede aprovechar mejor la experiencia de su técnico. (...) Rudé aún no cuenta con esa experiencia que se necesita para esas finales”, manifiesta Juan Luis.

Para Hernández, los entrenadores europeos siempre le han aportado mucho al fútbol costarricense.

Este es el equipo de Alajuelense al que el español Eduardo Viso le dio el título en 1970. Facebook.

Algunos técnicos españoles destacados: - Ricardo Saprissa: Nació en El Salvador, pero era hijo de padres españoles. Fundó al Deportivo Saprissa, jugó para equipos como Orión y fue entrenador de la selección nacional. - Eduardo Viso: Dirigió a Saprissa de 1958 a 1961, cuando el equipo hizo la gira mundial. También dirigió a Alajuelense y le dio el título a los manudos en 1970. - Antonio Moyano: Clasificó a Costa Rica a los primeros juegos Olímpicos, los de Moscú 1980. Dirigió a Herediano y le dio el título 20. - Domingo Borja: Fundó la Asociación Deportiva Ramonense en 1953 y fue técnico del Herediano. * Fuente: Rodrigo Calvo, periodista.

Táctica

Rodrigo Calvo, periodista deportivo, espera una final intensa, muy táctica y cerrada.

“Ambos equipos se juegan mucho, en el primer partido se determina quién va a sacar la serie. De momento, ningunos de los dos llega invicto, prácticamente se juegan la temporada en estos partidos.

“Ha habido cambios constantes en los banquillos, los más populares del país y hay un pique histórico, no solamente por los antecedentes, lo veo de pronóstico reservado y veo que la serie puede ser para cualquiera de los dos”, afirmó don Rodrigo.

Hablando de Saprissa, Calvo cree que Iñaki reacomodó muy bien las piezas, como por ejemplo al usar a Bolaños más en el centro y por la solidez defensiva que ha mostrado el conjunto tibaseño.

Mientras que en el caso de los manudos, piensa que Rudé le dio un giro al equipo al sentar a algunos jugadores veteranos, como Bryan Ruiz, para darle oportunidad a algunos jóvenes.

Juan Luis Hernández fue el primer técnico español que participó en una final de torneo tico, junto a Antonio Moyano. Facebook. (Facebook)

“Creo que ambos equipos no pueden ser osados de ir solo al ataque, porque pueden dejar espacios, que pueden ser aprovechados por jugadores como Jimmy Marín u Orlando Sinclair en Saprissa, o por Alonso Martínez y Gabriel Torres en Alajuelense”, recalcó Calvo.

Que gane el mejor

Para el analista José Luis Bustos, la serie entre españoles llega apenas porque últimamente se ha hablado mucho de la capacidad de los dos.

“La final le cae como anillo al dedo a los técnicos, porque les da la oportunidad de destacar en estas instancias. Son entrenadores titulados de Europa, en donde la certificación es muy rígida y lo fundamental en esos países es la preparación.

“Son dos entrenadores relativamente jóvenes, abriéndose camino en lo que son las finales, no cualquier equipo tiene 36 títulos, como Saprissa, ni 30, como la Liga″, comentó Bustos.

El experto agregó que los dos entrenadores le aportan dinámica al balompié tico.

“Me parece que ambos no se casan con nombres, ahorita en Saprissa se mantiene ese privilegio, pero creo que no será por mucho tiempo, porque ellos no se decantan por nombres, les interesa el funcionamiento y eso puede traer beneficios para el fútbol local”.