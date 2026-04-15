¿Qué pasa si Sporting FC y Saprissa empatan en la final del Torneo de Copa?

Este miércoles se llevará a cabo la final del torneo de Copa, entre Sporting FC y el Deportivo Saprissa, la primera final de los albinegros desde que llegaron a primera división.

El encuentro dará inicio a las 8 p.m., en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia y una de las preguntas que se hacen los fiebres es, qué pasará, si al finalizar los 90 minutos, el encuentro cierra con empate.

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La final del torneo de Copa será este miércoles, a las 8 p.m. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Decisión tomada

De acuerdo con la Unafut, entidad que organiza el torneo, si el encuentro cierra con la paridad, el campeón se definirá mediante la vía de penal.

Saprissa llegó a la final luego de derrotar a Liberia en semifinales y Sporting lo hizo al dejar a Puntarenas FC en el camino.