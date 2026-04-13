Torneo Nacional

Sporting ganó primer pulso a Saprissa de cara a la final del torneo de Copa

Sporting y Saprissa jugarán el miércoles final del Torneo de Copa en el estadio Edgardo Baltodano en Liberia

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Sporting ganó este lunes el primer pulso al Saprissa de cara a la final del torneo de Copa según informó la Unafut este lunes tras una rifa previa que realizó.

Saprissa
Saprissa y Sporting jugarán este miércoles en Liberia. (Mayela López/Mayela López)

“Esta tarde, durante el congresillo técnico, se realizó la rifa de la localía de la final del Torneo de Copa. Sporting FC será el equipo casa, mientras el Deportivo Saprissa será visita”, destacaron.

LEA MÁS: A horas de la final de Copa, Medford tiró una dura crítica contra el reglamento que involucra a Alajuelense

El partido se jugará en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia y, en caso de que acabe empatado, irán directo a los lanzamientos de penal. La sede se eligió antes de iniciar el certamen.

“El conjunto griego jugará con camiseta celeste; pantaloneta blanca y medias celestes, por su parte, los tibaseños vestirán todo de morado”, añadieron.

LEA MÁS: A Hernán Medford le preguntaron por Tomás Rodríguez y el penal que botó y esto fue lo que dijo

Quien alce el título este miércoles sucederá a Alajuelense, club que alzó la copa en las últimas dos ediciones.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaSportingTorneo de Copa
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.