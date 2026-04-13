Sporting ganó primer pulso a Saprissa de cara a la final del torneo de Copa

Sporting ganó este lunes el primer pulso al Saprissa de cara a la final del torneo de Copa según informó la Unafut este lunes tras una rifa previa que realizó.

Saprissa y Sporting jugarán este miércoles en Liberia. (Mayela López/Mayela López)

“Esta tarde, durante el congresillo técnico, se realizó la rifa de la localía de la final del Torneo de Copa. Sporting FC será el equipo casa, mientras el Deportivo Saprissa será visita”, destacaron.

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El partido se jugará en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia y, en caso de que acabe empatado, irán directo a los lanzamientos de penal. La sede se eligió antes de iniciar el certamen.

“El conjunto griego jugará con camiseta celeste; pantaloneta blanca y medias celestes, por su parte, los tibaseños vestirán todo de morado”, añadieron.

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Quien alce el título este miércoles sucederá a Alajuelense, club que alzó la copa en las últimas dos ediciones.