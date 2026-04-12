Derrota del Saprissa afecta más a Alajuelense: así reaccionaron los aficionados morados

El Deportivo Saprissa recibió un duro golpe en su lucha por el liderato tras caer 1-2 en casa ante Liberia, resultado que desató la furia de sus aficionados en redes sociales.

El equipo morado llegaba a solo un punto del Herediano, pero tras la derrota la distancia aumentó a cuatro unidades.

Se le fueron encima

Saprissa perdió en casa ante Liberia. (JOHN DURAN/John Durán)

La caída no pasó desapercibida y los seguidores reaccionaron con fuertes críticas hacia el plantel.

Entre los comentarios destacaron: “Son un montón de pechofríos”,“Sigan fichando para que vean”, “Con esta planilla no se va a llegar a ningún lado”, “La verdad es que no merecen nada”.

Incluso, algunos aficionados pidieron salidas: “Brenes, Taylor, Madriz y Tomás se deben de ir”.

Golpe en la tabla

El resultado no solo dolió por el rival, sino por lo que representa en la tabla, ya que Saprissa dejó escapar la oportunidad de pelear de lleno por el liderato.

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Liberia, por su parte, sumó puntos valiosos en su lucha por meterse en zona de clasificación.

Ahora, los morados deberán enfocarse en mantenerse en el segundo lugar y prepararse para su próximo reto.

El siguiente partido será el clásico nacional ante Alajuelense, que llega urgido por sumar para meterse entre los primeros cuatro.