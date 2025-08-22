¿Qué pasó con hombre que saltó de graderías en pleito entre barras en la Copa Libertadores?

Aficionados de Independiente muestran ropa quitada a los hinchas de la U. de Chile durante el serio enfrentamiento en las graderías. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

La justicia argentina liberó el viernes a los más de cien chilenos detenidos tras los violentos enfrentamientos con hinchas argentinos durante un partido de la Copa Sudamericana.

Aficionados de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se atacaron el miércoles con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del Estadio Libertadores de América, en una batalla que dejó 19 heridos, dos de ellos graves.

En total fueron excarcelados 104 chilenos de distintas comisarías de la provincia de Buenos Aires, según el escrito judicial al que accedió la AFP.

Algunos, despojados de ropas y documentos en medio de la gresca, fueron asistidos por el consulado que les proporcionó salvoconductos.

A su llegada al aeropuerto de Santiago, este viernes, una decena de hinchas criticó a la policía argentina.

A man bleeds during the interruption of the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Independiente and Chile's Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Argentina on August 20, 2025. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP) (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

“Hubo represión. Había niños chicos con sus papás escondidos en una esquina. Fue un momento muy difícil”, dijo a la AFP Jaime Castillo, de 74 años.

Se espera que la mayoría de chilenos regresen de Buenos Aires por tierra.

“En la tribuna me molieron a palos y fierros, me robaron todo”, dijo Ignacio Castro, un sicólogo chileno de 38 años, frente al consulado de Chile en Buenos Aires.

“Cuando bajé a pedir ayuda a la Policía, me llevaron al hospital, me suturaron y me metieron detenido como uno más por daño, desórdenes y lesiones”, agregó, con su rostro aún magullado por los golpes.

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo el viernes a periodistas que su gobierno evalúa mecanismos jurídicos para denunciar los responsables, sin detallar a quiénes se refería.

“Mi opinión es que es razonable (...) querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones”, aseguró el mandatario, que envió el jueves a su ministro del Interior a Buenos Aires.

“Barbarie”

El enfrentamiento obligó a cancelar al minuto 48 el juego de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana en Avellaneda, sur de Buenos Aires.

A fan of Universidad de Chile prepares to throw a stone during the interruption of the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Independiente and Chile's Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Argentina on August 20, 2025. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP) (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

El caos inició cuando seguidores del equipo chileno arrojaron palos, butacas y hasta inodoros desde la tribuna superior contra los hinchas de Independiente en la parte inferior, según un periodista de la AFP en el lugar. Tras la inacción policial, la barra local fue inclemente en su contraataque.

Un hombre chileno que se arrojó al vacío desde la tribuna cuando se vio acorralado por los hinchas rivales padece el cuadro más crítico. Un techo amortiguó su caída, según una autoridad chilena.

El otro es Jaime Mora, de 56 años, quien está “estable” tras ser operado de una hemorragia producida por un traumatismo de cráneo, dijo a periodistas frente al hospital su hijo, Martín Mora.

“Mi papá no pertenece a ninguna barrabrava, es el segundo partido que él ve en su vida”, aseguró el joven de 24 años. Agregó que supo lo sucedido cuando vio en redes los videos donde su padre era golpeado con un barrote y su hermano menor, desnudado.

El ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde, visitó el viernes a los heridos en el Hospital Fiorito de Avellaneda y anunció la firma de un memorándum con Argentina para prevenir la violencia en el fútbol.

Pedido de clausura del estadio

Un aficionado de Independiente grita durante los incidentes en el partido ante la U de Chile. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

El estadio de Independiente, el equipo más laureado de la Libertadores con siete títulos, fue cerrado hasta que concluyan los peritajes.

“El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas (sangre) en las tribunas y faltan hacerse pericias”, informó este viernes el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, a Radio10.

Las gradas evidencian la refriega: piedras, butacas arrancadas, hierros y remanentes de mampostería extraídos de los baños.

“Ayer (jueves) hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas veinte causas judiciales”, dijo Alonso sin proveer detalles.

“Hay gente que tiene que rendir cuentas (...) Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso”, acusó el ministro.

La seguridad del encuentro estaba a cargo de Independiente, según la Conmebol, y ha sido cuestionada por diversas voces, incluida la de Boric, que denunció un “inaceptable linchamiento de chilenos”.

A la espera de sanciones

Las imágenes brutales de los choques, uno de los peores de los últimos años en el fútbol latinoamericano, dieron la vuelta al mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, exigió el jueves “sanciones ejemplificadoras”.

La Conmebol, que prometió actuar con “la mayor firmeza” contra los responsables, evalúa informes para dictar eventuales sanciones.

Los castigos pueden llegar a la descalificación de uno o ambos clubes, algo que no sucede desde 2015 cuando Boca Juniors fue marginado en octavos de la Libertadores por incidentes en un superclásico argentino ante River Plate.