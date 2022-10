¿Qué pasó la vez que Medford y Herediano quedaron invictos?

El Club Sport Herediano del 2017 que dirigía el actual técnico Hernán Medford, ya tuvo la experiencia de quedar invicto en una fase regular.

Eso ocurrió en el Apertura 2017 y el registro del cuadro florense fue muy bueno cuando en 22 fechas, ganó 16 veces y empató en seis oportunidades y llegó a la segunda fase con el claro cartel de favorito.

Hernán Medford ha minimizado el invicto del Team. (Rafael Pacheco Granados)

El Team de Medford entró a la cuadrangular final junto a Santos, Saprissa y Pérez Zeledón a intentar ganar esa fase y no disputar la final, pero en la primera fecha, perdió con los Guerreros del Sur, 1 a 0 y en la segunda se lo sonó Saprissa 1 a 0.

Para no cansarlos con el cuento, el Team ganó dos partidos y perdió cuatro en la cuadrangular, que la ganó Pérez Zeledón. Los Guerreros de José Giacone derrotaron en los dos partidos de esa fase al Team.

Ya en la gran final, Pérez Zeledón ganó 1 a 0 en San Isidro del General, con pepino de Jeikel Venegas y empataron a 0 en el Rosabal Cordero. Por eso, quedar invictos a veces mete más presión.

Sin embargo, los aficionados florenses, sabiendo de ese antecedente, se muestran cautos pero con confianza en la semifinal ante un cuadro de los no tradicionales, Puntarenas FC.

Bernal Arce, uno de los fiebrazos del Team dijo que las sensaciones de hoy son diferentes y lo siente en el convencimiento de los jugadores. No fue la misma sensación, dice, que cuando perdieron en Honduras con el Real España.

“Tengo acceso a varios de ellos, soy amigo de algunos y no es lo mismo. Ellos decían que estaban convencidos que iban a superar la ronda con el Real España pero no era igual, era por el discurso, pero uno sentía que no estaban convencidos. Ahora están más confiados”, expresó.

Por supuesto, Bernal sabe que no será fácil.

Pérez Zeledón fue la piedra en el zapato del Herediano invicto. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Lo que siento es que los jugadores no le están haciendo la mente a eso, están metidos, concentrados, conscientes que se viene un borrón y cuenta nueva”, añadió.

Otro aficionado del Team, Steven Oviedo, indica que no tiene temor, que el equipo no tiene esas vibras negativas, pero que el Puerto es un equipo extraño que puede hacer grandes partidos.

“Lo del invicto debe ser utilizado como algo positivo pero con precaución. Ese antecedente del 2017 Medford debe saber cómo manejarlo, eso fue un aprendizaje y se debe ver así, más que algo que genere temor”, mencionó.

Otra opinión es la de Jorge González, quien dice que ve al equipo motivado, jugando bien y mentalmente fuerte.

“Trato de no cegarme, es una posibilidad que se puede dar, pero ni había pensando en eso. Aquel equipo era distinto, son otras situaciones, otros tiempos. Lo que sí pasa es que veo a Puntarenas con mucho respeto”, opinó.