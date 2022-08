¿Qué se siente salir en un álbum mundialista?

Kendall Waston y Anthony Contreras contaron sus experiencias con el álbum de Panini (Jose Cordero)

Cuando Keysaack Waston, hijo del defensor de Saprissa y de la Selección Nacional, Kendall Waston abrió un sobre de postales y se encontró la de su papá, se volvió loco y desbordó de emoción.

Mediante un video publicado por Priscilla Robles, esposa del defensor y madre del pequeñín, quedó grabado el tierno momento. El niño pegó gritos, se hizo tirado en el sillón y no ocultó la felicidad que sentía.

Kendall es uno de los 18 futbolistas ticos que aparece en el álbum Panini de Catar 2022. En su caso es la segunda vez que aparece, pero para él esta es aún más especial que la primera, según nos contó.

Hace cuatro años su chiquito tenía solo cuatro añitos, por lo que no dimensionaba aún qué significaba que su papá apareciera en el álbum, pero ahora con ocho, ya entiende muy bien qué significa ver a papá en algo tan mediático a nivel mundial.

Keysaack, el hijo de Kendall Waston, está muy contento con su postalita. Instagram.

“Le soy sincero, ahora en esta faceta me alegra más, me enorgullece más cuando veo la cara de mi hijo... Verle la cara de satisfacción, de orgullo, de felicidad de verme ahí, eso es lo que me llena más, algo que va más allá de la felicidad mía incluso, pero la verdad sí, es super chiva estar ahí”, nos dijo.

Kendall se enteró hace varios meses que saldría, cuando lo contactaron para ser la imagen del álbum en Costa Rica, por lo que lo tenía escondido hace ratillo y desde que se lo enseñó a su hijo, fue toda una ilusión, hasta ver la postal. ¡Tuvieron que abrir como dos cubos para lograrlo!

“Cuando él vio el nombre en el álbum, estaba esperando a que le saliera yo. Abría los paquetitos como loco para ver si yo salía y nada y nada que salía, por lo que ya estaba un poco desesperado y cuando ya me vio, el hombre brincó, empezó a gritar como loco y es ahí, en ese momento que me llenó de satisfacción, fue la parte que me gustó más, la más linda, verlo a él con esa emoción”, explicó.

Muchos podrían decir que Waston era uno de los fijos para estar en la colección por su regularidad con la Sele, sin embargo -antes que lo llamaran- tenía la dudilla si iría a aparecer, pues hay jugadores que al final no aparecen a pesar de ser llamados siempre.

Hermanos orgullosos

Anthony Contreras aparece en su primer álbum mundialista. Foto: Sergio Alvarado.

Para Anthony Contreras, delantero del Club Sport Herediano, es una sensación rarísima recordar que desde el mundial de Sudáfrica 2010 él hace el álbum junto a sus hermanos, y que ahora él aparece en una calcomanía.

“Mi hermano (Rubén) era el más fiebre en ese entonces, era el que me empujaba siempre a ir a una tienda a comprar postales o conseguir plata. ¡De todo hacíamos para conseguir y poder ir a comprar postales! Nos ofrecíamos a ordenar la casa o hacer otras cosas para que mi mamá nos diera algo para ir de una vez a la tienda para poder completar el álbum”.

“Al final no pudimos llenarlo, tal vez la plata no alcanzaba, pero nos divertimos bastante, son recuerdos bonitos... (es) toda una experiencia y ahora que estoy yo en uno, espero revivir esos momentos con mi hermano y mi hermanito pequeño que ahora está con nosotros”, nos contó.

En la presentación del álbum la semana anterior, el muchacho de 22 años hasta firmó álbumes y su postal -que estaba de muestra- y algunas tarjetas de Panini con su imagen, una experiencia tan diferente que nos dijo que hasta le costaba explicarnos qué se siente salir en el álbum.

“Es algo muy emocionante y que me deja muy satisfecho, de ver todo lo que me ha pasado últimamente, lo que he logrado, sé que aún me falta mucho, pero sí me siento muy feliz de todo lo que estoy viviendo”.

“Uno compraba y veía los álbumes pasados y no se imaginaba que en algún momento uno iba a estar ahí, más que en el álbum no salen todos los jugadores, y que se me diera la oportunidad de estar ahí, es algo que me hace estar muy agradecido con Dios”, agregó.

Contreras se dio cuenta hace unas semanas que salía y le fue a contar a su familia, quienes se emocionaron mucho y ahora toda la familia está apuntadísima para completarlo.

En su barrio natal en Pavas, la gente también está emocionada de que en el álbum salga uno de los suyos. A él gustaría hasta ver su postal pegada en la comercios.

“Pues sí, sería muy bonito ver algo así, sé que aún así todo Pavas está pendiente siempre de uno y el apoyo que me dan es bastante. Mi familia creo que está más emocionada de verme ahí que yo”, comentó.