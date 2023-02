¿Qué tuvo que ver Jorge Luis Pinto para que famoso técnico rechazara a la Sele?

El exseleccionador de Perú, Ricardo Gareca, no dirigió a la Selección Nacional de Costa Rica por una situación en la que tuvo que ver el colombiano Jorge Luis Pinto.

Gareca estuvo a punto de convertirse en el técnico de la Tricolor, una vez que la selección se quedó sin el colombiano y sondearon que llegara, pero no se concretó el pase. Gareca optó por Perú, que volvió a un Mundial bajo el mando del argentino, en Rusia 2018.

El ambientee que quedó en la Federación tras la salida de Jorge Luis Pinto no le gustó a Gareca. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

Luego disputó el repechaje con Australia para ir a Qatar 2022, pero fueron eliminados.

Gareca dijo en el programa panameño El Marcador la razón por la que no llegó a Costa Rica.

“Antes de dirigir la selección peruana me invitaron a Costa Rica los dirigentes, fue antes de tener los problemas que tuvieron de público conocimiento... Costa Rica terminó el mundial donde Pinto dejó de ser el entrenador, fue para Brasil, entonces me invitaron”, expresó.

“Estuve en San José, me trataron muy bien, tuve que dar una respuesta, les dije que no; no porque no me gustase, me hicieron conocer las instalaciones, la verdad que era una selección que me gustaba”, añadió el entrenador en la entrevista.

Ricardo Gareca estuvo cerca de dirigir a Costa Rica, luego del mundial de Brasil. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

“Les dije que no porque no conocía Centroamérica, o sea, una cosa es conocerlo visualmente, verlo y otra cosa es tener un conocimiento más importante y a mí me hubiera gustado, como nunca tuve la oportunidad de jugar en Centroamérica, como nunca tuve de enfrentarlo. Me he enfrentado muchas veces ya con Perú a Panamá, con Costa Rica entonces uno ya empieza a tener un conocimiento mayor, pero hasta ese momento si bien la había visto en el Mundial y me gustaba, hubo cosas que me llevaron a decirles que no”, manifestó el ex de los peruanos.

“No fue por un tema económico, creo que lo que más me llegó fue que los dirigentes en ese momento tomaron una decisión importante, que fue la de sacar a Pinto, porque parece que no tenía una buena relación con el plantel, parece que el carácter de Pinto es fuerte y tuvieron que tomar una decisión de la cual no estaban convencidos.

“A ellos les gustaba Pinto, hizo una campaña histórica, entonces me hicieron ver que estábamos condicionados y que necesitaban de resultados, el entrenador, sabe que ganar, que tenemos que dar resultados, en este caso de clasificar a un mundial.

“Pero me pareció que estaban presionados y esa fue una de las razones, que no me iba a sentir cómodo y les dije que no. Ellos fueron obligados a una situación de la que no estaban convencidos, entonces; no me gustó el ambiente, sí el país y me trataron muy bien los dirigentes, pero la situación me llevó a decirles que no”.