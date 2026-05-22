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¿Qué va a pasar con Daniel Chacón en Alajuelense? Esto dice la dirigencia del club

Daniel Chacón llegó a Alajuelense en el 2023, pero no ha sido regular en el cuadro rojinegro

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El defensor Daniel Chacón regresa a Alajuelense, luego de su paso por el Municipal Liberia; sin embargo, la presencia del jugador en el equipo rojinegro no está asegurada.

El mundialista de Catar 2022 se vinculó al cuadro erizo a mediados del 2023 y se fue a préstamo al Colorado Rapids en el 2024. A inicios del 2025 volvió a la Liga y a mediados de ese año se convirtió en refuerzo del equipo que dirige José Saturnino Cardozo.

Una lesión en la pretemporada le impidió jugar con los aurinegros y hace unos días se anunció que el futbolista volverá a las filas manudas.

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Daniel Chacón está entrenando de lleno para el choque entre Alajuelense y Puntarenas FC este domingo. Foto: Facebook LDA
Daniel Chacón regresa a Alajuelense, pero su continuidad en el club no está garantizada. Foto: Facebook LDA (Facebook LDA/Facebook LDA)

El futuro de Daniel Chacón

León Weinstok, directivo de Alajuelense, habló de la situación del exmundialista de 25 años en el programa “El picadito” y confirmó que puede que salga a préstamo a otro equipo.

“Daniel forma parte de la institución, tuvo dos lesiones de ligamento cruzado muy seguidas, estuvo con el club, se recuperó, fue a Liberia y en la pretemporada tuvo la lesión, y ahora está por terminar la recuperación.

“Es difícil que pueda integrarse por el período de inactividad; puede que salga a préstamo a otro equipo, puede que se quede, que sea del agrado del entrenador. Tiene muy buenas condiciones y hay que tomar en cuenta que tuvo un receso largo”, comentó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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