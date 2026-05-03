Quepos Cambute da el primer golpe en las semifinales de la Liga de Ascenso

Quepos Cambute dio el primer golpe en las semifinales del torneo de Clausura de la Liga de Ascenso.

El equipo porteño derrotó por la mínima a Jicaral Sercoba y se dejó 3 puntos importantísimos, en la lucha por llegar a la primera división.

Jicaral está en las semis, luego de dejar en el camino a Fútbol Consultants, en los cuartos de final de la segunda división; mientras que Quepos hizo lo propio, al eliminar al Club Sport Uruguay.

LEA MÁS: Comentario de Benjamín Pineda desata polémica con aficionados de la Liga de Ascenso

Fue Diego Vega, al minuto 42, quien hizo el único gol del encuentro, que se disputó en el estadio Finca Damas, localizado en el cantón porteño.

Quepos Cambute dio el primer golpe ante Jicaral Sercoba, en las semifinales de ida de la Liga de Ascenso. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El mediocampista marcó su anotación con un remate de derecha, dentro del área, imposibilitando al arquero jicaraleño Arnold Reyes de evitar la entrada de la pelota.

⏰ 41' Gol de Diego Vega para abrir el marcador para Quepos en la semifinal. pic.twitter.com/mClX9kVYr0 — FUTV (@FUTVCR) May 3, 2026

A esperar rival

Este lunes se llevará el segundo juego de la serie, entre Inter San Carlos y Escorpiones. El duelo será a las 7 p.m. en el estadio Carlos Ugalde, en San Carlos.

En la actualidad, el Inter es el campeón del torneo de Apertura 2025. Ahora, los norteños deberán derrotar al equipo de Belén y ganar la fase final, ya sea entre Quepos o Jicaral, para no llegar a la gran final y ser el nuevo inquilino de la primera división.