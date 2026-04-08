Comentario de Benjamín Pineda desata polémica con aficionados de la Liga de Ascenso

Una publicación hecha por el árbitro Benjamín Pineda generó malestar entre los aficionados de la Asociación Deportiva Cariari, equipo de la Liga de Ascenso.

Luego del juego del domingo anterior, entre los caribeños y Fútbol Consultants, el silbatero se refirió a una situación que se dio en el encuentro.

Pineda compartió un comentario de un comunicador local, llamado Derling Monge, sobre la labor del arbitraje. El juego cerró con victoria 1-0 para los desamparadeños.

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Benjamín Pineda no se quedó callado, ante las críticas de un periodista de Cariari, por una polémica acción, en un juego de Liga de Ascenso. Foto: FCRF. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Esto compartió el periodista sobre el resultado del juego:

“No es excusa, perdimos y punto, pero ya es demasiado con el arbitraje de la Liga de Ascenso en Cariari Pococí; definitivamente que hacen todo el esfuerzo por dejar de venir a la provincia. Ojalá los entes encargados tomen cartas en el asunto con los arbitrajes en el Comunal Bernardo Veach Davis, y eso que hasta videos se les envía y ni aun así.

“Hoy una mano muy clara, frente al árbitro central, y este ignora lo que ve, perjudicando la jugada donde cae la anotación del rival. Sin tomar en cuenta que previamente a esta jugada taclean a nuestro jugador en la esquina y la guardalínea se hace de la vista gorda. Que no nos regalen nada, pero que tampoco nos lo quiten; es el esfuerzo y preparación de semanas que se van por la borda gracias a este tipo de acciones”.

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Una jugada polémica generó la crítica de Benjamín Pineda

La respuesta de Benjamín

Pineda compartió ese texto e hizo un análisis de lo ocurrido, comentario que provocó todo tipo de reacciones:

“Claramente, lo que se nota en este post, es una falta de conocimiento de las reglas de juego y su interpretación. Además, personas con ciertos seguidores y comentarios incendiarios como estos desinforman, ensucian la imagen del árbitro y generan violencia.

“Ninguna de las dos acciones donde el balón pega en la mano son sancionables, y leyendo comentarios del post original, algunos lo explican correctamente.

“Sin embargo, ¿por qué no hablamos de lo que sucedió ayer en el juego y lo realmente triste y preocupante que sí deben analizar sus autoridades? Por ejemplo, la violencia de género que recibió la asistente 2 (Kindria Agüero), mujer, internacional y mundialista. Donde la mandaban a lavar ropa, lavar trastos, limpiar baños y hasta la amenazaron de muerte diciéndole que ‘la iban a picar y echar al congelador’, que la ‘esperaban en el puente para matarla’. ¿Por qué no hablamos de que se tuvo que detener el juego para activar el protocolo antiviolencia? Y que, a pesar de eso, se siguió y sus directivos se hicieron de la vista gorda.

“¿Le parece si discutimos de esos temas? Es muy fácil tratar de justificar toda una serie de errores durante todo un campeonato echándole la culpa al árbitro. ¿Y todos los errores que cometieron en todas las jornadas anteriores? ¿Ahí sí no es culpa del árbitro? Los pases malos, los tiros afuera, los penales fallados, los malos cambios, los entrenamientos sin intensidad, etc. etc…

“Ya hay un precedente donde se levantó una causa judicial y penal a un ‘periodista’ por este tipo de comentarios. Debería tener cuidado como ‘comunicador’ a la hora de postear, o al menos hacerse responsable por lo que se escribe. El post aguanta lo que sea, y si lo hace por ganar likes, qué bajo caíste, que por cierto, ni te conozco”.