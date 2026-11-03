Querido periodista estrena programa y les hace una promesa a los aficionados

El famoso y querido periodista, Leonardo Cordero, estrena nuevo proyecto este martes en la frecuencia de Teletica Radio.

Pitazo de la Noche es el nombre del programa que será los lunes y martes de 8 a 9 de la noche y los miércoles, jueves y viernes hasta las 10 de la noche

Leonardo Cordero estrena programa este lunes en Teletica Radio. (Instagram Leo Cordero. /Instagram Leo Cordero.)

El periodista le explicó a La Teja que dicho espacio dependerá de los partidos de fútbol en horario nocturno y nos mencionó cómo será la dinámica para los aficionados.

“Antes tuve un programa que era con el mismo formato, y lo que pretende es que el oyente participe y sea la voz, darles participación. Ese es el objetivo, ya que la gente me pedía que hiciera el programa, ya que les gustaba mucho, porque lo tenía desde hace más de cuatro años, y la gente me pedía que hiciera el programa en Teletica y Sandoval me lo aprobó”, explicó.

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El comunicador sí señaló que, en caso de que haya fútbol, podría ser que en varias semanas no haya programas o haya muy pocos debido a los partidos.

El programa de Leo Cordero dará inicio este mismo martes en Teletica Radio.