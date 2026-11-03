Audio del VAR revela si el penal no pitado a favor de Alajuelense en el clásico fue una buena o mala decisión

Salieron a la luz los audios del VAR sobre la polémica del fin de semana con la acción de Gerald Taylor sobre Ronaldo Cisneros y el penal que pidió el atacante de Alajuelense en el clásico jugado en el Ricardo Saprissa.

Según los audios de la herramienta, la acción estuvo bien sancionada y para ello se pusieron más ejemplos en los que se debe dar continuidad a una jugada como esa.

Según los audios del VAR no se debía pitar penal a Ronaldo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En las jugadas de Pérez Zeledón vs. Puntarenas y Saprissa vs. Alajuelense, los árbitros de campo determinaron dar continuidad al juego ante contactos entre defensores y atacantes. En ambos casos se determinó que el contacto directo no afecta la capacidad del atacante para rematar. Estas decisiones se ajustan a los principios técnicos y establecidos por FIFA para la valoración de contactos en área penal”, explicaron.

Según la explicación, la jugada no fue suficiente para que se pitara como infracción.

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“No todo contacto constituye una infracción. Para sancionar un penal, es necesario determinar que un defensor ha tenido una consecuencia real sobre la posibilidad del atacante de jugar el balón o ejecutar la acción”, mencionaron.

Dentro de la explicación de las jugadas polémicas, pusieron más ejemplos del fútbol internacional en los que no se determinaron las jugadas como falta.

En la explicación dan por acertado lo que hizo el VAR, ya que, al no existir un error manifiesto, no se debía llamar a los silbateros centrales, por lo que se debía sostener la decisión inicial.