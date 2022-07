¿Quién picó más, Kevin Vega a Cartaginés o Marcel Hernández a Alajuelense?

La celebración del defensor del Puntarenas, Kevin Vega no le hizo gracia a algunos. Mayela López. (Mayela Lopez; Mayela López)

La jugada que hizo Kevin Vega, defensor del Puntarenas FC, el domingo anterior en el Fello Meza, cuando su equipo vencía 3-0 al campeón nacional, fue muy criticada por algunos aficionados, sobre todo brumosos.

Las series que hizo el lateral y que calentaron el ambiente, hicieron recordar la polémica celebración de gol de Marcel Hernández en la final de la segunda fase del torneo pasado contra Alajuelense, equipo que en ese momento seguía siendo dueño de la ficha del cubano.

Es por eso que nos dimos a la tarea de consultar, ¿cuál de las dos acciones fue más polémica?, y ,¿cuál de los dos jugadores provocó más a la afición contraria?

El 30 de junio, Marcel Hernández se volvió loco celebrando un gol en el Morera Soto. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Isaac Guillén, un seguidor de Alajuelense, dijo no entender por qué los brumosos se ofendieron si Vega ya no es jugador del Cartaginés. En cambio, sí sintió más ofensivo lo que hizo Marcel en la final contra su equipo.

“Lo que pasó ayer (domingo) lo veo desde dos puntos de vista. Vega quiso insinuársele a la afición, pero ahí vi un tuit donde Luis Ronaldo Araya decía que ofendió la mano que le dio de comer y que tenía que respetar al club, pero ya él no es jugador de Cartaginés, es parte de su pasado.

“En cambio, Marcel era jugador de Alajuelense y siento que fue más provocador, eso es otro nivel, se burló en la cara de los aficionados, en su casa, les restregó la camisa a los manudos. Eso no se hace, ni el más profesional lo hace y por dicha ya no está, porque es un malagradecido”, manifestó.

Para Carlos Serrano, aficionado del Cartaginés, el gesto de Vega no fue ofensivo y lo consideró una acción propia del jugador.

“Desde el punto de vista de aficionado del Cartaginés, creo que ese gesto de Kevin Vega no está bien, pero es fútbol.

Los aficionados porteños celebraron gustosos en casa ajena. Mayela López. (Mayela Lopez; Mayela López)

“Puntarenas está ganando, él está libre, sin un jugador que lo marque, conozco muy bien a Kevin y no creo que se esté burlando, es muy común en él alzar el balón y luego jugarlo, no tenemos por qué sentirnos ofendidos, no hizo nada en contra del reglamento”, justificó Serrano.

Mal gusto

Por su parte, Diego Obando, periodista de Multimedios, ve peor lo que hizo el delantero cubano que lo del zaguero chuchequero.

“Lo de Vega es erróneo, provocativo y es un error que se da en la cancha, porque no tiene sentido que vaya ganando 3-1 y se ponga a burlarse de los aficionados, haga series en medio del partido y eso molesta a los aficionados. El jugador se equivocó y eso provocó una trifulca en la zona mixta.

“En comparación con lo de Marcel, estaba celebrando un gol con el equipo que jugó un tiempo antes, para mí fue un tema como jocoso, es una revancha personal, una final contra su exequipo, dándole el pase a la final a su club, ahí le molestó a los manudos por el contexto del partido, pero el juego de ayer (domingo) ya estaba liquidado y eso hace ver mal al jugador porteño”, comentó el comunicador.