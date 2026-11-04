¿Quiénes deben responder por la falta de gol en Saprissa? Esto dijo Hernán Medford

Hernán Medford habló de la situación de Newton Williams y la falta de gol en el conjunto morado.

El Pelícano se mostró preocupado por la falta de gol de su equipo, pero no solo le achacó la responsabilidad al panameño, que recientemente ha sido uno de los jugadores más señalados por la afición.

Luego de la goleada 6-0 ante Sporting FC, del pasado 15 de octubre, los morados han marcado un gol en el torneo nacional (contra San Carlos) y dos en el repechaje contra el Luis Ángel Firpo.

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La falta de gol de Newton Williams ha provocado críticas de la afición del Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones las dio previo al juego entre Herediano y los morados, que será el jueves a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.

Consciente

¿Le preocupa que su equipo esté generando muy pocos goles?

“Sí preocupa, se habla con él (Newton) y con todos, no solo los delanteros e interiores y hasta él mismo está consciente.

“Tenemos jugadores inteligentes que son conscientes cuando las cosas no salen como quieren, él sabe que está con esa deuda y hablo en general, porque no podemos hablar solo de uno.

Hernán Medford. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Un equipo, tiene que ser más contundente en lo que provoca,” comentó.

Williams suma 3 anotaciones con los morados. El último gol que hizo fue el 24 de julio en el juego ante Pérez Zeledón.