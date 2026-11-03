Newton Williams está en el ojo de la polémica y Chepe Bomba soltó una opinión que dará de qué hablar

Chepe Bomba no tuvo reparo en tirarle al delantero del Saprissa, Newton Williams, luego de que este domingo cumplió otro partido sin marcar.

El atacante no anota desde el 11 de agosto por la Copa Centroamericana y, en lo que se refiere al campeonato nacional, desde la fecha 2.

Chepe Bomba le tiró duro a Newton Williams. (IG Chepe Bomba/IG Chepe Bomba)

“No entiendo si es que Medford ve el fútbol de espaldas, pero no entiendo cómo este chico es titular en el Saprissa; pese a ser un amigo, panameño y que lo conozco, no entiendo cómo sigue siendo titular”, dijo el periodista canalero.

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“No entiendo cómo es titular, no tiene argumentos futbolísticos, no marca goles, está con la pólvora mojada; en el clásico lo vi peleando con Gamboa, pero no lo vi como ese futbolista que debería cambiar la dinámica de un clásico. No sé cómo pretende llegar a la selección de Panamá”, expresó Chepe en el Mundialito.