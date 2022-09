Rachid Chirino: “San Carlos no es mi techo”

San Carlos tiene en su equipo un joven con sangre de toro, que quiere salir a comerse el mundo, pero que sabe que el primer paso es demostrar su calidad y bravura con los norteños, para luego dar el salto, hablamos del habilidoso Rachid Chirino.

Rachid tiene sangre de toro en sus venas, salió del barrio Gamonales en Ciudad Quesada, es hermano del también futbolista Randy Chirino y como todo joven tiene un mundo de sueños e ilusiones por delante.

Aunque Chirino es de los futbolistas más destacados de los Toros del Norte, tiene una deuda pendiente y es por fin consolidarse y demostrar que tiene condiciones para grandes cosas.

Hasta el momento lo está logrando, con su buen rendimiento es uno de los principales responsables de que San Carlos esté a punto de arrebatarle a Puntarenas el segundo lugar y meterse así a las semifinales.

El veloz extremo izquierdo, de 21 años, dijo en una entrevista con La Teja quién es su verdadero amigo en el fútbol, qué cosas le gusta comer y cuál es el país que desea conocer, entre otras cosas.

Rachid Chirino con su pareja Sophia Soto y el hijo Jayland.

-¿Cuál fue el primer jugador al que admiró?

El jugador que admiraba de pequeño era Wálter Centeno y a nivel internacional me ha gustado Lio Messi y Ronaldinho.

-¿Cómo llegó al fútbol?

Papá de los jugadores Chirino: “Le doy gracias a Dios por tener dos hijos que trabajan con fe total”

Mi papá, Carlos Chirino, ha sido futbolero siempre, entonces desde pequeños nos llevaba a mi hermano y a mí a jugar bola y ya lo traía. Éramos los tres, mi papá jugaba y andábamos en partidos. Había una escuela de un barrio que se llama San Gerardo, también en Ciudad Quesada, y el entrenador era Marcos Porras. Fue una gran ayuda para mí.

Rachido Chirino destaca por su habilidad. (Jose Cordero)

- ¿Tener un hermano jugador facilitó las cosas?

Sí, a mí se me hizo más fácil, como soy el menor ya tenía ese ejemplo, él pasó por muchas cosas (lesiones, no jugaba, situaciones de ese tipo) y yo decía, ‘voy a hacerlo diferente para no cometer los mismos errores’.

-¿Qué le gusta hacer cuando no juega?

Me gusta salir a comer, también ver muchas series, películas. Ahora veo una serie que se llama Manifiesto, es de investigaciones, vi La casa de papel, series de ese corte.

-¿Que país ambiciona conocer?

- Me gustaría mucho conocer Francia y me gustaría jugar en España. Solamente he tenido una pasantía en México.

- ¿Cuál es su comida favorita, sabe cocinar?

Así fue la primera vez en avión de talentoso jugador sancarleño

- Me gusta mucho comer pizza y sí sé cocinar, pero lo básico, arroz, un huevo, bistec. No me muero de hambre, mi hermano cocina más, como vivió solo en San José tiene esa experiencia. Yo ahora vivo con mi pareja (Sofía Soto), es mi primera experiencia sin mis papás. Ahora vivo en San Miguel en Ciudad Quesada.

- ¿Qué tipo de música escucha?

- Casi que todo el día escucho música, de todo tipo, me llama la atención la bachata, pero no la bailo, algo le hago (a la bailada en general), pero no es mi fuerte.

- ¿Tiene mascotas?

-Tengo dos perras chiguaguas, Emma y Zoe. Siempre he tenido perros.

- Douglas Sequeira vive diciendo que usted tiene potencial para llegar lejos, ¿qué le dice él a usted?

- Me pide tener constancia, siempre me da consejos y me pide variar mi forma de ataque, si agarro para la derecha, que también lo haga dos veces a la izquierda, que no haga la misma siempre para que el defensa no sepa mis movimientos y que termine las jugadas. Me ha ayudado a mejorar mi juego.

- ¿Por qué no se ha consolidado?

- Este puede ser mi torneo, me lo propongo, hago números para eso, estoy entrenando, y quiero que se hable más de mí.

-¿Entre usted y Randy, quién es mejor?

El atacante sancarleño es compa del portero Jason Vega. (Cortesía )

- Siempre lo he dicho, mi hermano es el mejor jugador con el que he jugado.

-¿El fútbol le ha dejado amigos?

Mi amigo de fútbol y del equipo es el portero Jason Vega. Siempre lo he conocido, hemos sido amigos desde que estoy en el primer equipo y la amistad se ha consolidado.

- ¿Cuál es defensa más rudo de sobrepasar?Un defensa que he visto muy bien es Juan Miguel Basulto, el de Herediano, es un buen jugador.

Juan Miguel Basulto es el defensa más difícil de sobrepasar, dice Rachid. (Jose Cordero)

- ¿Sueña con la Sele?

Claro, desde que uno empieza en esto es el primer pensamiento. Ya me tocó ir con el profe a un amistoso y bueno, espero estar otra vez.

-¿Cuál es su anhelo futbolístico?

Me encantaría volver a ser campeón (lo fue con San Carlos en el Clausura del 2019) fue demasiado bonito y siendo sancarleño además, pero lo he dicho, San Carlos no es mi techo, quiero ir a un equipo grande y si no, fuera del país, conocer otras culturas, otro fútbol y me preparo para eso.