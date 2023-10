Randall Azofeifa compartió un misterioso mensaje que sacudió las redes sociales

El asistente técnico del Sporting, Randall Azofeifa, compartió una foto y un mensaje muy misterioso en su cuenta de Facebook, que motivó a que más de uno comentara ese posteo.

Randall Azofeifa publicó esta foto en una playa. (Facebook )

Azofeifa subió una foto donde se ve corriendo en una playa y puso un mensaje muy corto y sencillo, pero que la gente intenta descifrar. “Poniéndome en forma para el regreso. Just getting in shape for the coming back. Saludos. Azo”.

A partir de allí, su perfil se llenó de comentarios por parte de los aficionados.

“¿Regreso? Pero si nunca te fuiste...”, le escribió Tatiana Jiménez Salas, con corazones rojos y amarillos.

Yencie Carvajal le escribió. “Siempre te esperábamos con los brazos abiertos, has sido un excelente jugador. Saludos y muchos más éxitos”, también con corazones rojos y amarillos.

Ignacio Hernández Acosta, también reaccionó a la publicación de Azo. “¡Adelante, Randall, que usted tiene todavía juventud y tiene calidad y técnica!”.

Sporting les dio libre a sus jugadores este miércoles y hoy trabajan con normalidad.