Steven Cárdenas, el delantero que arrodilló a Alajuelense, cuenta su inspiradora historia

El delantero de Sporting Steven Cárdenas, de 31 años, anotador del primer gol de su equipo ante Alajuelense el domingo pasado en el Morera Soto y que contribuyó al triunfo albinegro 2 a 1, tuvo que librar una dura lucha para jugar en la primera división.

Cárdenas, originario de Pavas, es el sublíder del goleo costarricense, con ocho anotaciones, empatado con Ariel Rodríguez y solo superado por el mexicano José de Jesús Godínez con once goles.

Steven Cárdenas lleva ocho pepinos en el actual torneo, el mejor de su carrera. (Sporting FC)

El delantero tiene poco recorrido. Su primer equipo fue Sagrada Familia (tercera), y tuvo pasos por Aserrí, Santa Ana (tercera), Barrio México, Grecia y Sporting.

-¿Cómo se metió al futbol?

Por medio de un amigo que me invitó a llegar a Sagrada Familia en tercera división, tenía 22 años.

- ¿Tuvo proceso de ligas menores en algún equipo?

Estuve poco tiempo en la Liga por un tema de presupuesto, mi padrastro trabajaba y mi mamá nos cuidaba y éramos cinco hermanos, tenía que viajar con doce años hasta Alajuela y no me pudieron seguir ayudando para viajar. Prácticamente eso fue lo único que hice en ligas menores y a los 17 años me puse a mejenguear en equipos, de eso que le dicen a uno llegue el domingo a jugar.

Steven Cárdenas considera a Alfredo Morales como su papá futbolístico. (Rafael PACHECO GRANADOS )

-¿A quién considera su padre futbolístico?

A Alfredo Morales, fue el que me ayudó a llegar a lo que fue Barrio México y siempre me ayudó, estuve con él en Desamparados en tercera y cuando lo llevaron al Barrio a dirigir en segunda me jaló. Siempre estoy agradecido con él.

-¿Quién fue el que lo llevó a primera división?

Kenneth Paniagua, él me vio en Barrio México, como que buscaban un delantero y vieron que quedé de goleador de segunda y me llamaron para que me incorporara a Grecia.

- ¿Recuerda su debut?

Jugué como cinco minutos, la primera jornada contra Cartaginés, ganamos 4 a 0 y la verdad por mí fue gratificante, el hecho de vivir esa adrenalina, tanto sacrificios y pude lograrlo y aquí estoy. Esos cinco minutos me motivaron a entrenar, nunca bajé los brazos y logré cumplir el sueño de primera.

- ¿Tuvo el apoyo de la familia o le decían que debía llevar platica a la casa para ayudar a los demás?

Soy el segundo, de cinco, no tuve mucho apoyo, había que trabajar y me decían que el fútbol no me iba a dejar nada, que buscara otras cosas. Tuve que ir a un internado hasta los 17 años y tuve que ir a trabajar (era display), por eso, no tuve tanto apoyo. Económicamente era difícil, yo lo entiendo.

-¿Cuál es el gol que más recuerda?

El primero, para mí ese fue un gol muy importante, fue un buen gol, en ese momento se le vienen a uno a la cabeza tantas cosas, llegar, lo que me costó y qué más bonito que decir que soy delantero y uno vive de los goles. No lo voy a olvidar.

-¿A quien se lo metió?

Una bola por un costado, me dan pase al centro, me perfilo, de frente y le pego de izquierda contra Santos, la bola pasó por arriba al portero. Fue en mi primer torneo con Sporting, se lo hice a Daniel Cambronero.