Les llueve a Glenda Peraza y a su esposo por cometer una “imprudencia”

A Glenda Peraza y a su esposo les llovió. (Instagram)

Glenda Peraza, y su esposo, Bryan Garita, fueron el blanco de las críticas en redes sociales, al realizar un tipo de terapia sin tener las precauciones debidas.

Peraza compartió un video, en sus redes sociales, en el que se ve dándole “una ayudita” al cuello de su esposo con una toalla. La terapia consistía en poner la cabeza de Byron y jalarla despacio para estirar su cuello, algo similar a lo que hace Byron como fisioterapeuta.

En el clip se puede ver a Glenda jalando la toalla, mientras que su esposo le da instrucciones, solo que cuando jaló la toalla se le soltó de la cabeza y Glenda, por el impulso, se golpeó un brazo contra una puerta llevándose tremendo golpe.

“No, no, aquí hay peligro”, dijo Garita, al ver lo que hizo su querida esposa.

“Pobre esposo mío. Lo dejé peor y yo ni pa’ qué. Casos de la vida real. Te amo”, escribió la macha al pie del video.

Varios de sus seguidores, al ver la “imprudencia” no dudaron en comentar: “Si supieran lo delicado que es eso, no lo harían, con la salud no se juega”, “Bueno, hacer eso es muy delicado. Y tiene que hacerlo un profesional como él”, “Terminaron lesionados los dos”.

Glenda Peraza y su esposo recibieron críticas

Bryan, al ver los comentarios, compartió el video y dijo que solo fue un intento fallido, que la gente todo se lo toma a pecho.

“Tranquilos, solo fue una anécdota bonita en pareja”, concluyó Garita.