Randall Azofeifa eligió sus jugadores para mundial sub-17 y lo que hizo con Alajuelense dará de qué hablar

Randall Azofeifa usará a Alajuelense como base para disputar el mundial sub-17 de Catar durante noviembre. (Rafael Pacheco Granados)

Randall Azofeifa, entrenador de la Selección Sub-17 de Costa Rica, dio a conocer este jueves los 21 convocados para la Copa Mundial Sub-17 Catar 2026, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre, una lista que llamó la atención.

La nómina está integrada por futbolistas de nueve clubes nacionales; sin embargo, el peso de la convocatoria cayó sobre Alajuelense, club que tiene más de la mitad de los elegidos, con 11 jugadores.

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Alajuelense domina la convocatoria de la Selección Sub-17

Alajuelense tiene más de la mitad de los convocados para el mundials sub-17 de Catar 2026. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Los convocados son Joshmark Arias, Fabián Araya, Adrián Espinoza, Paúl Jiménez, Brayan Calderón, Yordi Alfaro, Marshal Araya, Paúl González, Kyan McDonald, Akenai Samuels y Ethan Barley, los cuales abarcan todas las posiciones del campo.

Seguidamente, hay tres jugadores del Saprissa: el defensor Thiago Cordero, junto a los delanteros Dwayne Woodly y Jeffrey Urbina. Dos son de Cartaginés: el arquero Sebastián Leiva y el volante Santiago Quirós.

Herediano tiene un llamado, el volante Keylord Madrigal; San Carlos, otro, el volante Jorshuad Pilarte. La lista la completan los defensores Sebastián Gómez, de Sporting FC e Ian Badilla, de Moravia Consultants.

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¿Contra quién jugará Costa Rica en el Mundial Sub-17?

La Tricolor quedó ubicada en el Grupo I y debutará ante Tanzania el 21 de noviembre. Posteriormente, enfrentará a República de Irlanda el 24 y cerrará la fase de grupos contra Brasil el 27.

La Sele saldrá este lunes rumbo a Catar para disputar el que será el duodécimo Mundial de su historia en la categoría.