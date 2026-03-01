Los curiosos castigos de Randall Azofeifa con los seleccionados Sub-17

Randall Azofeifa le tiene regulado el uso del celular a los jugadores de la Selección sub.17. (Rafael Pacheco Granados)

Randall Azofeifa, técnico de la Selección Sub-17, no solo está guiando a los jugadores de la Tricolor adentro del campo, sino que también les pone reglas afuera del verde.

El exjugador de Saprissa y Herediano consiguió el boleto para el Mundial de la categoría en Catar entre octubre y noviembre, por lo que está preparando al equipo con ese fin.

En entrevista en el programa Únicamente Fútbol con el periodista Maynor Solano, el DT explicó las particulares reglas que le puso a sus muchachos y que, sin duda, gustarán a muchos padres de familia y personas en general.

En el espacio estaban hablando de que diversos equipos de fútbol o selecciones mayores tienen reglas que, al romperlas, se traducen en multas económicas, pero al tratarse de menores de edad que no reciben pagos , Randall adaptó las sanciones.

Menos celular como castigo

“El castigo de ellos a un horario tarde es media hora menos de celular, porque ellos en la noche cuando ya se van a descansar, tienen que entregar los celulares. Los ponen en una caja y un miembro del cuerpo técnico pasa a recogerlos”, contó.

El otro panelista del espacio, Randall “Chiqui” Brenes, le consultó a “Azo” si tienen formas de regular el uso de los teléfonos durante el día en los tiempos de descanso.

Los chamacos de la Selección Sub-17 de Costa Rica, tienen claro las reglas afuera del campo. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

“Normalmente se hace solo en la noche, pero hemos tratado que esa sea una herramienta para nosotros, porque a ver, vos podés transmitir cierta información a ellos, pero además de eso, establecimos esto. Si no cumples el horario, entregas el celular antes y tienes menos minutos en la noche.

“El premio es que pueden conservar el celular hasta la hora que se disponga, porque es importante para nosotros que ellos descansen”, explicó.

Disciplina más allá del camerino

Azofeifa contó que además tienen otras normas que deben cumplir más allá de horarios.

“Si dejan una botella con agua tirada, ya sea vacía o no, todo el grupo tienen diez minutos menos de celular por cada botella de agua tirada”.

“En la mesa que se come, en el restaurante de la Federación, están asignados en parejas en las habitaciones y cada pareja, por tiempo de comida, tiene que limpiar la mesa”.

“Tienen que tender sus camas, a pesar de que hay gente de limpieza que lo hace, ellos tienen que hacerlo como parte de sus obligaciones”, explicó.

Disciplina, orden y responsabilidad. No es solo preparar un Mundial, es formar futbolistas y personas. Esa es la apuesta de Randall Azofeifa con la Sub-17 rumbo a Catar.