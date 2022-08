Randall Poveda reapareció tras denunciar presiones de dirigentes a los árbitros

Randall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje (La Nacion)

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Randall Poveda, habló por primera vez luego de que el 11 de mayo denunciara supuestas presiones de dirigentes de equipos de primera división a árbitros.

Ante una consulta de La Teja sobre qué ha pasado con el caso y por qué desde que hizo la denuncia no volvió a aparecer públicamente en nada, siendo señalado incluso por algunos medios, como que “se escondió”, el presidente habló.

Este martes, en una conferencia de prensa virtual sobre las nuevas disposiciones arbitrales, se nos dijo que Poveda estaba presente para hacerle la consulta.

En mayo, en una nota firmada por Poveda, este le pedía a Victoria Ross, jerarca de Unafut, que hablara con los gerentes de los clubes para que pararan de presionar a los silbateros con llamadas telefónicas.

Árbitros denuncian que han recibido llamadas de gerentes de clubes antes de los partidos

“Eso no me generó ningún problema, yo estoy muy tranquilo y no nos hemos escondido, lo que pasa es que nosotros no somos como el gobierno que hace conferencias de prensa todos los martes. Nosotros hacemos conferencias durante un torneo basados en las circunstancias o en alguna eventualidad pero no nos hemos escondido.

“A la denuncia no me puedo referir mucho porque eso lo tiene don William Sequeira, fiscal general de la Federación, sobre todo lo que se le ha entregado a él y le corresponde dar un veredicto final”, dijo.

Poveda profundizó ante nuestra consulta de que si él se mandó a hacer la denuncia es porque tenía los elementos.

“En lo personal y de la Comisión de Arbitraje, porque no es un tema personal, es algo que hice solo por mí, sino porque al asumir la Comisión de Arbitraje tomé una responsabilidad. Estamos muy seguros, tranquilos y confiados de lo que pasó y se denunció.

“En la parte personal fui muy criticado por mucha parte de la prensa por desconocimiento, es muy fácil hablar cuando no se tienen argumentos o las pruebas a mano, pero en esta parte sí conocemos muy bien lo que se presentó, se entregó lo que se entregó y habrá responsables que entregarán las cartas sobre el asunto en dicho tema”, comentó.

Fedefútbol le pasa a FIFA denuncia de Rándall Poveda sobre llamadas de gerentes a árbitros

El 18 de mayo, la Fedefútbol informó que pasó la queja y la denuncia de Randall Poveda a William Sequeira, oficial de Integridad de la FIFA.

En esa fecha, hace ya casi tres meses dijeron que al ser un asunto en investigación no se iban a referir más al tema y no ha habido novedades.