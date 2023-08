Raquel Rodríguez se desahoga: “Estamos descontentas, frustradas, con dolor”

La volante Raquel Rodríguez cree que debe haber mejor coordinación entre todos los sectores del fútbol femenino para que sea más profesional. AFP (SANKA VIDANAGAMA/AFP)

Raquel Rodríguez, volante de la Selección Nacional, dio sus primeras impresiones sobre la participación de las ticas en el Mundial femenino.

La Tricolor llegó este jueves la país luego de quedar fuera en fase de grupos de la Copa del Mundo de Australia - Nueva Zelanda.

“Estamos descontentas, frustradas, con dolor; sin embargo, suena trillado, pero lo dimos todo, desde cada entrenamiento, cada fecha FIFA y en el Mundial”, afirmó.

Rocky agregó que, en su criterio, falta coordinación para que el fútbol femenino crezca en el país.

“Podría decir que lo que no veo es coordinación, que nos sentemos todos en la mesa y planteemos un plan a futuro. Necesitamos coordinación de todos los involucrados, yo no juego en el país, pero sé que necesitamos apoyo de los clubes, la prensa, la noticia se da y no se cuántos días va a pasar y ya.

Raquel Rodríguez dijo respetar a la entrenadora Amelia Valverde y asegura que trabaja mucho. AFP. (SAEED KHAN/AFP)

“Tenemos recursos que podemos usar mejor, eso es lo que creo que no estamos sacando provecho, pero siempre se puede mejorar, la profesionalización del fútbol va a a tomar tiempo, ha avanzado pero en otros países el crecimiento va de forma exponencial y en Costa Rica no lo siento así”, manifestó.

La jugadora del Portland Thorns de Estados Unidos comentó que los clubes locales se ven beneficiados de la Selección, por lo que es importante del apoyo de los dirigentes.

Y sobre la entrenadora Amelia Valverde, la futbolista aseguró:

”A la profe la he respetado muchísimo, soy testigo de la forma en que trabaja, lo hace muy duro, sé que desde afuera la afición opina de lo que se transmite, de la información que tiene, de la profe, de las mismas jugadoras.

“No me haga esa pregunta, eso a mí no me toca”, dijo.