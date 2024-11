Rashir Parkins llega a la Selección de Costa Rica acuerpado de un elemento vital

Rashir Parkins está con mucha confianza de lo que puede aportar a la Selección de Costa Rica. (Fedefútbol)

Rashir Parkins vive su mejor momento futbolístico, en Alajuelense es protagonista con goles, titular, la está pegando en términos generales, por lo que espera trasladar todo eso a la Selección de Costa Rica.

Claudio Vivas le ha dado la confianza en varias convocatorias aunque apenas y se ha visto en el campo, por lo que ahora dado su buen nivel surge la interrogante si le darán chance de jugar mucho más.

En el semestre suma seis goles, una buena cuota para un volante de marca, de los cuales cuatro son el Apertura 2024 y 2 en la Copa Centroamericana, pero los últimos cuatro los hizo en las últimas tres semanas, lo que demuestra que anda encendido.

El muchacho es muy humilde, afirma estar a disposición y sentirse listo sin hacerse más bulla de la cuenta por el buen momento que atraviesa.

Rashir Parkins sobre su oportunidad de jugar con la Selección de Costa Rica

“Me siento bien, feliz, es un sueño estar en la Selección, por dicha estoy acá de nuevo, he estado anteriores convocatorias gracias a Dios y la idea es aprovechar cada momento, minuto, oportunidad, si me toca estar afuera igual voy a apoyar a mis compañeros al cien, porque acá se trata de Costa Rica no de cada uno”, explicó.

En la opinión de algunos, Parkins podría tomar un lugar hasta como titular para aprovechar la forma en la que se encuentra, pero él es muy mesurado ante las decisiones del DT.

“No sé si tendré más chance o no, el profe es el que al final toma la decisión, él hace la convocatoria y ya debe tener una idea de con quiénes va a contar en cancha, en el once. Al final si me toca, daré lo mejor de mí, sino apoyaré a mis compañeros”, agregó.

Rashir Parkins sumó sus primeros minutos con la Selección de Costa Rica ante Guatemala. (Rafael Pacheco Granados)

La única vez que Rashir sumó minutos en la Sele fue el 16 de octubre ante Guatemala cuando ingresó a los 88 minutos por lo que apenas jugó dos minutos y el tiempo de reposición.