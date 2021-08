Raúl Pinto pide a la directiva manuda no cometer sus mismos errores

Pinto pidió dar su versión, luego de las declaraciones hechas a La Teja, el pasado jueves, por parte de Federico Calderón, actual vocal de la directiva rojinegra. Graciela Solís Pinto pidió dar su versión, luego de las declaraciones hechas a La Teja, el pasado jueves, por parte de Federico Calderón, actual vocal de la directiva rojinegra. Graciela Solís (GRACIELA SOLIS)

Raúl Pinto, expresidente de Alajuelense, tiene opiniones claras sobre la Liga y sobre sus errores cuando dirigió la directiva, por eso cree que los dirigentes actuales, con Fernando Ocampo a la cabeza, pueden echar para su saco. Algo así como 'en guerra avisada, no muere soldado'.

A Pinto no le hizo mucha gracia que el actual vocal manudo Federico Calderón le contara a La Teja que uno de los puntos que debieron arreglar cuando llegaron al club, hace once meses, fue la parte financiera. Calderón dijo que la dirigencia anterior dejó un presupuesto muy elevado en comparación con las metas que se podían conseguir.

Tampoco le gustó que Wílmer López dijera que durante los tiempos de Pinto hubo paternalismo con los jugadores y que algunos futbolistas mandaban en el camerino.

Pinto dio su versión a La Teja y comentó que él espera que la actual dirigencia no cometa los errores que él tuvo cuando trajo, en junio del 2016, a jugadores de la UCR como Lucas Gómez, Jonathan Sibaja y Mauricio Montero. Queda claro, dice, que es mejor invertir en cinco buenos refuerzos y no en más de diez, como hizo la actual junta en junio pasado. De esos diez, cinco fueron despedidos el viernes de la semana pasada.

Tanto tiempo alejado de la dirigencia parece haber logrado que Pinto reconozca sus propios errores y le preocupa ver que el actual grupo va a veces por sus mismos pasos. Incluso considera que a Fernando Ocampo, actual presidente rojinegro, le falta rodearse de gente que sepa más de fútbol.

"Yo creo en ellos, creo en Fernando (Ocampo), creo que puede hacer una gran labor. Tal vez no ha tenido las mejores personas alrededor para darle buenos consejos, aunque tiene dos expresidentes muy cercanos a él como Jorge Hidalgo y Rafael Solís.

"En la parte de fútbol necesita más apoyo. Duele que una persona tan importante como (Álvaro) Mesén, de muy buena calidad y que sabe mucho, haya salido del equipo. Ojalá vuelva a traerlo a la institución y al mismo Lalo Chavarría", señaló de entrada don Raúl.

A continuación una parte de la entrevista dada por Pinto a La Teja el lunes en su oficina, en Curridabat.

–¿Siente que la falla de (Ocampo) es no tener cerca una persona con más conocimiento de fútbol del que tiene Pablo Nassar (actual gerente deportivo)?

Pablo Nassar, derecha, llegó con Ocampo hace casi un año como parte de la directiva, sin embargo, como gerente deportivo no la ha pegado.

–No solo Pablo Nassar, sino otra persona más en la parte deportiva, no solo en la gerencia, sino en la junta directiva, alguien que sepa bastante de fútbol.

La comisión que tenían antes era importante, principalmente por (Álvaro) Mesén y (Gerardo) 'Lalo' Chavarría. Ellos salieron un poco disgustados, no se les dio la atención debida. (Se fueron en mayo porque decían que todas las decisiones las tomaba entonces Benito Floro y que la parte económica no permitía buenos fichajes).

–¿Ocampo se equivocó al darle la gerencia deportiva y la dirección técnica a Benito Floro para justificar el salario?

–No quiero criticarlos, ellos están pasando por un tiempo muy difícil y tienen las mejores intenciones; pero, si hay errores que hemos hablado de mi tiempo como presidente, ojalá que ellos los tomen de experiencia y no vuelvan a hacerlos.

Si él (Ocampo) ve la experiencia mía, a mí me pasó con la traída de mucho jugador de la Universidad de Costa Rica: Jonathan Sibaja, Lucas Gómez, Mauricio Montero y Jameson Scott (en mayo y junio del 2016). La traída de ellos no fue lo mejor que pudo haberle pasado a la Liga y ahí es donde no llegamos a la final, nos quedamos con un tercer lugar y en vez de ir subiendo, fuimos bajando.

Entonces tal vez con esa experiencia de traer jugadores de no muy buena talla hubiera servido para (que Ocampo no hiciera lo mismo este año). Los diez jugadores que contrataron para este campeonato fueron también futbolistas de bajo perfil. Tal vez hubieran cogido mi experiencia... (para no hacer lo mismo).

–¿Ellos no han aprendido de su experiencia?

–Exactamente. La anterior junta directiva trajo jugadores que no dieron la talla, ¿para qué ahora volver a lo mismo?

–Esta junta (de Fernando Ocampo) ya va como usted: sacaron a Farinha, pusieron a Benito y luego a Wílmer, en apenas once meses. Y es posible que a Wílmer lo vayan a quitar (cuando acabe este torneo), van por esa misma línea, por eso la gente los critica y el aficionado le tira a usted al decir que van por su mismo camino. ¿Es momento de que corrijan?

–Exactamente, pero tienen un problema, yo considero que Wílmer no está preparado para el equipo de la Liga (para ser el técnico).

Como es típico en don Raúl, ligerito cambia de parecer entre si apoya o no a un entrenador. Hace un mes dijo que Wílmer López era el técnico ideal para Alajuelense y ahora cree que debería dirigir a Carmelita.

–Pero el pasado 14 de octubre usted le dijo a un compañero (de La Teja) en una entrevista que Wílmer era el técnico ideal para Alajuelense, que le parecía acertada su contratación porque era riñón manudo...

–Ideal para ese momento.

–¿Era el ideal antes de las seis derrotas consecutivas?

–No, no, no. Wílmer siempre ha estado en ligas menores, es una persona importante para ese medio, estuvo en el equipo de Segunda División, pero él no ha tenido otro equipo que no sean esos.

Creo, por ejemplo, que fue importante para Óscar (Ramírez) cuando estuvo en un equipo grande como asistente, en el Saprissa. Cuando fue a comer zacate en el Santos de Guápiles, pero Wílmer no ha tenido eso, no ha sido asistente de otro equipo y no ha sido entrenador de otro equipo en Primera.

Ojalá se le diera la oportunidad de dirigir al Carmen para que mejore su parte táctica. La Liga no se ha visto bien tácticamente y los cambios no han sido los mejores, el equipo se le ha caído. Creo que a él le queda todavía un poquito de trabajo, de experiencia, para llegar ya al primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense (de manera permanente).

–¿Por qué ustedes llevaron a la Liga a jugadores como Jonathan Sibaja o Mauricio Montero?

–Fue una solicitud de José Giacone, él los conocía, estuvieron con él. Además, ya andábamos frenando la parte económica.

–¿Está claro que hay jugadores que no son para la Liga por más que destaquen en otro club?

–Esa es mi experiencia.

Pinto cree que a la Liga le faltó tacto y clase para manejar la salida de Mauricio Montero del primer equipo, la semana anterior.

–Hay perfiles de perfiles de jugadores y ¿unos que no van a calzar nunca en un equipo grande como Alajuelense?

–Menos (hacer) una traída masiva. Creo que fue mi contratación de más jugadores (la de mayo y junio del año pasado)... nosotros traíamos un jugador de San Carlos, pero el principal, como el caso de Álvaro Sánchez. Referentes de esos equipos, pero solo uno, no tres de un mismo equipo.

Molestia con la directiva de hoy

Federico Calderón, izquierda, dijo que el presupuesto dejado por el grupo de Raúl Pinto estaba muy alto, algo que el expresidente niega.

–Hablando de otro de tema, ¿qué fue lo que no le pareció de las declaraciones dadas la semana pasada a La Teja por el vocal Federico Calderón?

–Dice (Calderón) que el presupuesto (que se encontraron) era muy alto a lo que nosotros habíamos puesto, a lo que han podido conseguir y que hubo una diferencia fuerte con ese presupuesto, pero a Federico se le olvidó decir que el presupuesto fue consensuado.

Marco (Vásquez, exgerente manudo) se reunió cuatro o cinco veces con la comisión financiera de Fernando Ocampo para hacer un presupuesto más bajo para que, si ellos tenían éxito, pudieran reflejarlo como parte de su trabajo.

–¿Cuándo se reunieron? Porque Federico dice que ustedes hicieron el presupuesto en julio del año anterior...

–Ellos tuvieron cuatro sesiones entre octubre y noviembre sobre el presupuesto nuestro. A la asamblea (el 26 de noviembre del 2016) se le presenta un presupuesto consensuado (entre la directiva saliente de Pinto y la nueva que llegó con Ocampo).

El presupuesto que al final se le presenta a la asamblea (y sobre el que trabajó este año la nueva junta) fue sacado por mi gente con la comisión financiera de Fernando Ocampo; sacan un presupuesto más acorde con la que iba a ser su labor.

Don Raúl considera que a Fernando Ocampo, jerarca de Alajuelense, le falta rodearse de gente que sepa más de fútbol.

–Ese presupuesto que ellos se encuentran y del cual ahora Federico dice que tenía metas muy altas, ¿lo conocía el grupo de Ocampo?

–Sí, ellos antes de asumir tienen desavenciencias, creen que es muy alto, que no se va a lograr lo que se dice y entonces entran, lo arreglan y se baja de acuerdo a la comisión de ellos.

Lo que quiero que quede claro es que el presupuesto que ellos encuentran es consensuado con el grupo de Ocampo.

–¿Por qué cree usted que ahora ellos dicen que uno de los puntos que debieron arreglar este año fue la parte económica porque el presupuesto que ustedes dejaron era muy alto?

–Eso habría que preguntárselo a ellos, no sé si es que no han cumplido o sí han cumplido (las metas).

–¿Por qué ustedes presupuestaron que Rónald Matarrita sí se iba a vender por equis monto y contaban con ese dinero o con taquillas de llenazos que no se dieron? ¿Por qué contaban los pollitos antes de nacer?

–No, vamos a ver. Había una venta, en mi tiempo se vendió a Matarrita, a la Liga le quedaba un cincuenta por ciento (de una segunda venta). Aunque nosotros tuvimos en el último año una pequeña utilidad, teníamos el flujo de caja un poco apretado.

Cuando viene el consenso de que Ocampo sea el candidato (para ser el presidente), de mi parte ninguno quería llegar a la presidencia, había una posibilidad de vender el cincuenta por ciento que nos quedaba de Matarrita. Hablé con (Joaquim) Batica, que era el representante, le dije que se había dado una posibilidad de vender ese 50% y me dijo que podíamos hacer una solicitud al New York City a ver si nos querían vender esa parte.

Hablo con Fernando, le digo que puedo tapar un poco más el flujo de caja con el otro 50 por ciento de la venta de Matarrita, pero necesitaba el apoyo de él porque no lo íbamos a vender por la cantidad que esperábamos, pero por lo menos íbamos a tapar el flujo de caja. Fernando me dijo que no, que no valía la pena, que mejor esperáramos por una mejor oferta, que al final no se dio.

–Pero no contestó la pregunta, ¿por qué ustedes jugaron con dinero que aún no tenían, por qué en el presupuesto ponían que habría taquillas grandes en el estadio Nacional cuando al final no se dieron?

Bueno, al final, no se dio ese presupuesto, porque fue el que bajamos con la gente de Ocampo.

Pinto revisó la lista de jugadores que jalaron en su tiempo y defendió que, la gran mayoría, se fueron porque acababan contrato.

–¿Cuánto pagaron ustedes rescindiendo contratos de jugadores y entrenadores? En su tiempo, del 2015 a la fecha, salieron 38 jugadores y tres entrenadores...

–Bueno, no le puedo decir, pero con todos se negoció (pagarles) dos meses (del contrato). Hay un machote que dice (que hay que pagar) dos meses de salario para cualquier persona que se despida, desde jugador a entrenador y con todos se cumplió.

–Usted dice que no sabe la cifra, pero parece obvio que eso afectó las finanzas del equipo (sacar 38 jugadores ).

Treinta y ocho (jugadores) me parece exagerado, puede ser que hayan sido (esos) en los 6 años que yo estuve (como presidente). Puede ser que muchos finalizaron contrato.

Por la casa de Morera Soto pasaron jugadores como el argentino Hernán Rivero, que ni fu ni fa.

–Johnny Acosta no finalizó contrato. Ustedes lo sacaron en agosto del 2016 y tenía contrato hasta diciembre de este año con la Liga...

–Después están diciendo que nosotros éramos paternalistas. En el tiempo de Óscar se fueron tres jugadores; en el tiempo de Farinha se bota a tres (Harold Cummings, Diego Madrigal y el mexicano Juan de Dios Hernández) porque creíamos que Madrigal estaba pensando más en irse; Cummings y el mexicano no habían dado el resultado que esperábamos (esta última decisión, aunque Pinto dice que Farinha se la comunicó a él, el encargado de anunciarla fue Fernando Ocampo, el 30 de noviembre del año pasado).

Como en la casa manuda le dieron las gracias, Jafet Soto se llevó a Johnny Acosta para el Team, donde aún juega.

–Para usted, ¿tanta salida de jugadores no afectó las finanzas del club?

–No, no afectó.

–¿Y el tema de la salida de técnicos?

–Eso sí pudo afectar (las finanzas), porque sí se quitaron.

–¿Cuánta plata significó eso?

–No fue mucha, porque trajimos a un técnico de menor cuantía (más barato) y con eso sufragamos lo que estábamos gastando.

–¿Por qué deciden quitar a Hernán Torres?

–Torres realmente se quitó porque era... Teníamos mucha fe de llegar a ser campeones con Torres, fue un gran entrenador. Hoy los jugadores creen que la labor de él fue muy buena, pero económicamente no podíamos.

El expresidente aseguró que la salida del técnico Hernán Torres, en diciembre del 2015, fue únicamente porque era un cuerpo técnico muy caro y no lo podían pagar. Ellos ganaban más que Óscar Ramírez, con el que ganaron cinco campeonatos.

–¿Por qué?, ¿cuánto le pagaban?

–No, de acuerdo al presupuesto no nos daba. Fue una cuestión económica.

–¿Y qué fue, ustedes creían que sí le podían pagar?

–Ganando el campeonato sí podíamos lograr mantenerlo, pero al perder el campeonato (en diciembre del 2015) vimos que económicamente no era lo mejor porque era él, el asistente y el preparador físico, era muy costoso.

–¿Fue Hernán Torres el técnico más caro que usted tuvo mientras fue presidente por encima de Óscar Ramírez?

–Como cuerpo técnico, sí.

Pinto defiende la salida de Hernán Torres como entrenador por un asunto de plata.

–Si ya sabían que era tan caro, ¿por qué le dan el apoyo después de perder la final ante Saprissa, él se va de vacaciones a Colombia y estando allá le avisan que no va a seguir?

–Es que comenzamos a ver el presupuesto, cuánto nos costaba y vimos que no nos daba. Nos comunicamos con él, él viene y lo despido como debe ser.

–¿Por qué si hubiera ganado la final sí lo hubieran podido mantener?

–Porque en diciembre aumentaría la venta de asientos para socios. No dimos el golpe y económicamente se nos hacía dificultoso tenerlo. Contratamos a Javier Delgado, mucho más económico, y con eso pudimos tapar el hueco que teníamos con Torres.

–Pero antes de Javier, usted al que quería era a Farinha...

–Sí, pero Farinha estaba con la Universidad y no se podía. Hay gente que dice que venimos de no ganar (un campeonato) hace cuatro años, venimos de una situación mala. Yo les voy a decir: la Liga llegó a las finales. Herediano o Saprissa no llegaban (en esos años) y sí lo hacía la Liga.

–Pero ahora ya no está llegando ni siquiera a la cuadrangular...

–Eso habría que preguntarle a ellos (actual junta). Uno hace un poquito de memoria, veo la final con Saprissa, llegamos pero hay un error de un jugador (Jonathan Mcdonald le manda un codazo a David Guzmán, en el juego de vuelta del Verano 2014) que le cuesta la expulsión y ahí el equipo se cae.

Vamos y el siguiente campeonato no clasificamos a la final (Saprissa los elimina en semifinales, en noviembre del 2014).

Por segundo torneo consecutivo, la Liga va a ver por tele la cuadrangular final.

El otro torneo (Verano 2015) vamos a los penales con Herediano y nos toca perder. Luego viene Torres, vamos a la final con Saprissa, y perdemos 4-1. Hay desesperación.

Sale Torres y llega un entrenador de la casa (Delgado), vamos a la final y se pierde ante Herediano. Viene Giacone, muy trabajador, hizo todo el intento por unir al grupo, no se logra, llega Farinha, agarra al grupo, lo une y somos terceros.

–Sí, pero en ninguna de esas ocasiones fueron campeones...

–No fuimos campeones y puede ser el campeonato más malo que tuvo la Liga en la época de Raúl Pinto; sin embargo, logramos el tercer lugar (en diciembre del 2016, cuando Pinto tenía un mes de no ser presidente y el puesto ya la ocupaba Fernando Ocampo), pero de seis años, (estuvimos en) nueve finales.

Hasta Víctor Badilla, exgerente deportivo rojinegro (izquierda), salió rascando en la salida de un jugador como Johnny Acosta.

–Pero el que trae a Óscar Ramírez a la Liga es Jorge Hidalgo (en el 2010). A usted más bien se le va por un torneo y cuando usted lo logra traer de vuelta, por dos años, él solo gana una final. Después de eso, todos los técnicos que usted trajo (Torres, Delgado, Giacone y Farinha) fracasan, ¿cómo se explica eso?

–¿Qué es para usted fracasar?, ¿no llegar a la final?

–No ser campeones. Si usted le pregunta a cualquier liguista ahorita...

–No, yo creo que llegar a la final es donde todos quieren llegar.

–Pero quieren llegar para ser campeones..

–Bueno, pero cinco veces se dio a favor y cuatro no.

–Pero ustedes fueron los que cambiaron a Torres y a Javier cuando perdieron la final. Giacone renunció, ustedes ponen a Farinha y no son campeones. Obviamente hay una responsabilidad de ustedes, no se puede decir que porque ganaron cinco títulos...

–No, no, no. No porque ganamos cinco títulos, sino que siempre trajimos a un entrenador, hizo un buen trabajo y llegó a la final,excepto el último (Farinha).

–El problema es que hace cuatro años no son campeones, es más, este torneo, al igual que el pasado, ni siquiera van a entrar a la cuadrangular...

–Bueno, yo estoy contando la parte mía, la otra es harina de otro costal.

–Don Federico habla de que también tuvieron que ordenar la parte administrativa en este año, ¿tan desordenado dejó eso el grupo de Raúl Pinto?

–Creo que Marco (Vásquez) estuvo hasta enero (de este año). Habría que preguntarle si en el transcurso que él estuvo se desordenó o no, porque él era el gerente. A mí lo que me interesa y me llama mucho la atención, es que hoy ellos (la actual directiva) salgan diciendo de que a nivel financiero ya lograron la estabilidad, eso es muy importante.

–Como socio, ¿le interesa saber cuánto se le pagó a Benito Floro por la rescisión de contrato?

–Creo que eso va a estar dentro de las preguntas, la junta tendrá que rendir cuentas. Yo rendí cuentas cuando salí, le pedí disculpas al liguismo por no haberle dado más campeonatos; estuvimos cerca pero no lo logramos. Creo que esta junta va a presentar un informe de todo lo que ha pasado este año.

Como socio que es de la Liga, Pinto espera saber cuánto se le pagó al extécnico Benito Floro por rescindir el contrato.

–¿Qué características debe tener el futuro entrenador de Alajuelense?

–Va a ser difícil conseguir un entrenador en el mercado tico que le dé apertura a las ligas menores. Es complicado porque la Liga es un equipo donde no puede haber proceso.

El equipo debe tener los mejores jugadores para pelear el campeonato. Hay jugadores que vienen de ligas menores, que son buenos y otros son regulares; solo los muy buenos van a pegar. No se puede hacer una escuela en Primera División, para eso están las ligas menores, el Alto Rendimiento.