Real España anuncia la medida que tomará tras sanción histórica a Jeaustin Campos

Jeaustin Campos no se salvó, pese a su explicación, de una fuerte sanción de Concacaf

Por Franklin Arroyo

El Real España reaccionó este miércoles a la fuerte sanción que recibió el entrenador Jeaustin Campos por supuestos gestos racistas.

Jeaustin Campos llegó a mediados del 2024 al Real España, por lo que vive su segundo torneo en Honduras.
Real España respalda a Jeaustin Campos. (FB Real España/FB Real España)

Campos no podrá dirigir un total de diez partidos de la Copa Centroamericana por gestos discriminatorios en Guatemala.

“El club lamenta profundamente la confusión que dicho gesto ha causado, y en apego a los plazos establecidos, comenzaremos un procedimiento de apelación con el fin de aportar elementos que consideramos pertinentes para su análisis”, dice el comunicado.

Campos hizo señas como hacen los indios, aunque él, en una entrevista, que le dio a la periodista Merlyn Villarreal, manifestó que quería decir que el juego del rival daba sueño.

Este es el comunicado del Real España. (Facebook Real España/Facebook Real España)

El club pidió una disculpa en nombre de la institución y de Campos, por si el gesto ofendió a alguna persona, pero reiteró que no se hizo con esa intención.

El partido finalmente lo ganó el Municipal 2 a 1. La Realeza está complicada en el torneo, sin puntos en dos partidos, pero aún no está eliminada.

Franklin Arroyo

