Real España anuncia la medida que tomará tras sanción histórica a Jeaustin Campos

El Real España reaccionó este miércoles a la fuerte sanción que recibió el entrenador Jeaustin Campos por supuestos gestos racistas.

Real España respalda a Jeaustin Campos. (FB Real España/FB Real España)

Campos no podrá dirigir un total de diez partidos de la Copa Centroamericana por gestos discriminatorios en Guatemala.

LEA MÁS: Jeaustin Campos enfrentará al Herediano… y no faltaron los charlatanes

“El club lamenta profundamente la confusión que dicho gesto ha causado, y en apego a los plazos establecidos, comenzaremos un procedimiento de apelación con el fin de aportar elementos que consideramos pertinentes para su análisis”, dice el comunicado.

LEA MÁS: Jeaustin Campos recibe halagos de una reconocida exfigura de Alajuelense

Campos hizo señas como hacen los indios, aunque él, en una entrevista, que le dio a la periodista Merlyn Villarreal, manifestó que quería decir que el juego del rival daba sueño.

Este es el comunicado del Real España. (Facebook Real España/Facebook Real España)

LEA MÁS: Jeaustin Campos habló de la gran amistad que tiene con Joseph Joseph desde que jugaban juntos

El club pidió una disculpa en nombre de la institución y de Campos, por si el gesto ofendió a alguna persona, pero reiteró que no se hizo con esa intención.

El partido finalmente lo ganó el Municipal 2 a 1. La Realeza está complicada en el torneo, sin puntos en dos partidos, pero aún no está eliminada.