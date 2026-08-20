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Reconocido periodista hondureño explotó contra árbitro nacional

El periodista Julio César Cruz atacó fuertemente al silbatero nacional Josué Ugalde

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Por Eduardo Rodríguez

El encuentro de la Copa Centroamericana dirigido por el árbitro tico Josué Ugalde entre el Marathón de Honduras y el Alianza de El Salvador dejó fuertes críticas contra el silbatero nacional.

A Ugalde le llovió por partido de Copa Centroamericana (Rafael Pacheco Granados)

Alianza ganó en Honduras 0-1 y el periodista catracho Julio César Cruz en X atacó fuertemente al juez central nacional tras una actuación para el olvido por parte del costarricense, según el comunicador.

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“Lo malito que es el árbitro costarricense Josué David Ugalde. Dos penales no pitados para Marathón, un penal no pitado para Alianza y una roja a Marathón perdonada”, puso Cruz en la red social de X.

No dijo ninguna mentira, pues el arbitraje tico no es el mejor de la zona, pero habrá que ver qué tal anda el hondureño como para mandarse así a los tobillos de esa manera.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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