¿Recuerda a Larissa Riquelme? La novia del Mundial Sudáfrica 2010 sorprende con lo que hace hoy

Larissa Riquelme, la modelo paraguaya, que saltó a la fama al convertirse en "La Novia del Mundial" de Sudáfrica 2010, reapareció 15 años después, sorprendiendo en una nueva faceta.

La sudamericana se estrenó hace unos días como comentarista deportiva y el martes anterior estuvo en la transmisión del juego entre Perú y Paraguay, rumbo al Mundial del 2026, con la cadena Hechos Pelota Deportes.

Recordemos que la modelo ganó fama cuando fue fotografiada apoyando a la Selección de Paraguay en la Copa del Mundo de ese año.

Desde entonces ha tenido apariciones en otros espacios deportivos, como en el 2014, cuando cubrió el Mundial de Brasil para la cadena local Teledeportes y fue presentadora de Samba y Gol.

Y en el 2020 fue una de las presentadoras de Vive la Tarde por Telefuturo hasta que la pandemia afectó su participación.

En la actualidad, Larissa tiene 40 años y labora como influencer de estilo y trabaja para diferentes marcas como modelo. Y luego del encuentro en Perú, la guapa contó su experiencia frente al micrófono.

“Ayer (martes) viví uno de esos momentos que quedan guardados en el alma. Al salir de la cancha me encontré con tanta gente esperándome… entre abrazos, sonrisas y hasta lágrimas. Ese cariño sincero es el mayor regalo que me llevo de Lima y del Perú.

“Gracias por hacerme sentir tan querida, tan en casa. No tengo palabras para describir lo que siento, solo gratitud infinita. ¡Los llevo en mi corazón para siempre!”, destacó Riquelme.

