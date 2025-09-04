Gustavo Alfaro dio un discurso en Paraguay que podría caer muy mal en Costa Rica

Gustavo Alfaro afirma que Paraguay es la única selección que logró romperle "la piel de cocodrilo" (Asociación Paraguaya de Fútbol)

Gustavo Alfaro, extécnico de la Selección de Costa Rica durante la Copa América 2024, tiró un discurso y una labia en Paraguay que sorprendió a muchos por la emoción y ganas que le metió al punto que hasta terminó tirando unas lágrimas.

El Lechuga en Tiquicia varias veces puso el corazón en la mesa y afirmó que las cosas que sentía y vivía por acá no las había sentido en ningún otro lado y apelaba mucho a la emoción, pero como si se tratara de una receta, en tierra guaraní aplicó la misma.

Más allá de si a ellos les dijo que los quería más o no, lo que llama la atención es que aseguró que antes de llegar a Paraguay él “Tenía la piel de cocodrilo, a mí no había flecha que me entre”, para indicar que lo que le decía la gente sobre él no lo afectaba.

“Paraguay me hizo daño, me rompió el caparazón de protección que tenía. Los sinsabores, cuando los tenemos que vivir, son muy duros.

“Tenía la piel de cocodrilo, a mí no había flecha que me entre. Hasta que llegué a Paraguay... Paraguay rompió esa estructura, me volvió un tipo muy vulnerable. Muy humano, muy cercano, que se conmueve mucho con los gestos de amor y de humildad de toda la gente”, destacó en conferencia de prensa previa a que su equipo enfrente a Ecuador este jueves por las eliminatorias sudamericanas.

El argentino afirma que se sorprende ver que la gente lo admire y lo quiera tanto.

“Los chicos vienen, me abrazan y me dicen: ‘¿De verdad es el técnico de la selección?’ Siempre digo que los afectos ganados son provisorios y los perdidos suelen serlo para siempre. Tengo miedo de perder el amor que la gente de Paraguay me está dando. Es una obligación muy grande", añadió.

Alfaro dejó Costa Rica en agosto del 2024, tras asumir el banquillo en noviembre del 2023, tentado por una mejor oferta económica en Paraguay.