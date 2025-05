Álvaro Zamora llegó a pedirle dinero prestado a un entrenador de la Sele por el martirio que vive en Europa

Alvaro Zamora encontró una mano derecha en Gustavo Alfaro, exentrenador de la Selección (ORLANDO SIERRA/AFP)

El jugador costarricense Álvaro Zamora contó que ha vivido días llenos de angustia y preocupación en la isla de Grecia, donde llegó hasta al punto de pedirle dinero prestado a Gustavo Alfaro, exentrenador de la Selección.

El exmorado le dio una entrevista al periodista Estefan Monge, donde aseguró que sus días en ese país están lejos del sueño europeo que tuvo una vez. Resulta que el Aris Salónica F. C, tendría meses sin pagarle su salario.

“Hay muchos jugadores que no han salido bien de ese equipo, que han recibido maltrato psicológico, hasta físico, amenazas, cosas serias que demuestran que no es un buen equipo para estar. Hay un problema salarial que llega al punto en que, si reclamas tu dinero, no juegas y se enojan, me deben dinero hace meses y si reclamo no juego, si no juego, no voy a la Selección y así no puedo subir de nivel”, contó.

Él agregó que le deben varios meses de salarios que lo tienen en un serio problema económico.

“Es un problema financiero y psicológico también porque toca ir a entrenar sin saber si vas a tener tu salario a final de mes. Yo no sabía de esto y pequé de inocente; mi exrepresentante no me advirtió de esto. Es muy complicado porque me deben muchos meses”, reveló.

Ante esta situación le ha tocado estirar de más la plata que le ha caído, pero eso no le ha permitido ni comprarse una casa, ni ayudar a su familia como le gustaría.

“Por ejemplo, con Gustavo Alfaro yo llegué a pedirle plata, él me ayudó mucho el tiempo que estuvo en la Selección. Hubo un momento en que íbamos al repechaje contra Honduras para estar en la Copa América y yo no podía estar pensando en la plata y él me ayudó mucho. A veces recibir viáticos en la Sele me ayudaba a estar un mes más en Grecia. Es muy difícil vivir así”, concluyó.

Ahora Zamora se enfoca en los juegos que viene con la Selección y espera que su nuevo representante, que es nada más y nada menos que hermano de Sergio Ramos, le ayude a encontrar un mejor equipo. Por ahora, le quedan tres años de contrato con el cuadro griego.