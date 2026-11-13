¿Recuerda a William Fisher? Exfigura del fútbol tico revive la tragedia que marcó a su familia

A sus 75 años, el exdelantero William Fisher disfruta de la tranquilidad de su hogar en Pavas, pero tiene una historia futbolística que merece ser recordada.

El exjugador, quien fue protagonista en el fútbol tico en las décadas de los setenta y los ochenta, defendió las camisetas de equipos como Deportivo México (hoy llamado Barrio México), Herediano, Saprissa y otros clubes del extranjero, en una carrera que le permitió vivir grandes alegrías, pero también enfrentar uno de los episodios más dolorosos del fútbol costarricense.

Su historia quedó ligada para siempre a la tragedia del Municipal San José, ocurrida el 30 de enero de 1982, cuando el autobús en el que viajaba el equipo sufrió un accidente en el Monte de la Cruz, en Heredia.

LEA MÁS: Equipo Barrio México deja de respirar poco a poco

William Fisher, exdelantero del Deportivo México y Herediano disfruta su jubilación. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

En ese percance falleció su hermano Johnny Fisher, junto con otras cuatro personas. Aquella pérdida marcó profundamente a su familia y dejó una herida imborrable en el balompié nacional.

Toda una leyenda. William Fisher jugó un total de 442 partidos y anotó en total 108 goles.

Hoy, alejado de las canchas y pensionado después de trabajar durante años en la Municipalidad de San José, don William aprovecha el tiempo para compartir con sus hijos, hacer mandados y reencontrarse con viejos amigos del fútbol y además no le pierde la pista al Herediano, el equipo de sus amores y con el que consiguió el histórico bicampeonato en la temporada 1978-1979.

Gran goleador

Don William comenzó su carrera muy joven cuando se convirtió en futbolista del Deportivo México, con el que fue subcampeón en 1976. Dos temporadas después llegó al Herediano donde fue bicampeón nacional y posteriormente firmó con el Deportivo Saprissa en 1980.

Un año después se convirtió en legionario y firmó con el Real España de Honduras. En 1984 volvió al país para jugar con Sagrada Familia y colgó los tacos en 1987, cuando fue fichado por el Luis Ángel Firpo de El Salvador, club que en la actualidad dirige el tico Marvin Solano.

LEA MÁS: Víctor Monge, histórico portero del Cartaginés y Saprissa confiesa los colores de su corazón

Fisher cerró su carrera con 442 partidos en primera división y marcó un total de 108 goles. Para el exjugador, una trayectoria como la suya es muy difícil de borrar.

“Después de dejar el fútbol comencé a trabajar y me retiré en la Municipalidad de San José, en donde trabajé como inspector urbano.

“Actualmente vivo en la Ciudadela María Reina, en Pavas. Disfruto de la pensión con mi familia, tengo cinco hijos, nietos y me gusta ir a hacer mandados, ver partidos, estoy muy bien”, contó.

El exdelantero reveló que su corazón late por los colores rojo y amarillo y lamentó el presente del Team, aunque confía en que el equipo vuelva por la senda del triunfo.

William Fisher (a la derecha, de cuclillas) fue bicampeón con el Herediano. Foto: Costa Rica Retro Fútbol. ( Foto: Costa Rica Retro Fútbol. /Foto: Costa Rica Retro Fútbol.)

“Soy aficionado al Herediano, no soy de ir al estadio, pero me gusta ver los partidos, a veces me reencuentro con amigos que me dejó el fútbol y sigo muy atento lo que pasa con el equipo”, relató.

LEA MÁS: “Me duele en el alma”: El reclamo del exarquero Juan Carlos Alfaro al Herediano

Luto en el fútbol

Don William habló de la tragedia que enlutó a su familia y al país en 1982, cuando a inicios de ese año su hermano, Johnny, quien era jugador del Deportivo México, perdió la vida en un trágico accidente.

El 30 de enero hubo un incidente en las montañas de Heredia y, a raíz de este suceso, cinco personas perdieron la vida y 28 resultaron heridas.

El entrenamiento se llevó a cabo ese día por la mañana en el Monte de la Cruz, en San Rafael de Heredia. En la práctica hubo jugadores del equipo de primera división y de la categoría de promesas.

Johnny Fisher, exjugador de Barrio México. Foto: El Zar de las estadísticas. (Foto: El Zar de las estadísticas. /Foto: El Zar de las estadísticas.)

“Veníamos de un entrenamiento, se volcó el bus. Fue un momento muy difícil, pero no dejé de jugar. Continué con mi carrera y me retiré unos años después de lo ocurrido”, relató el exjugador.

Además de Fisher, perdieron la vida los defensores Miguel Arias y Randall Gómez, así como el preparador físico del cuadro de promesas, Guillermo Orozco, y el conductor del bus, Elías Córdoba.

Johnny era mediocampista. Jugó 167 partidos en la primera división y marcó 25 goles.

Junto con su hermano, fue clave en la consecución del subcampeonato de los josefinos en 1976, cuyo título fue conseguido por el Deportivo Sapŕissa, el único subcampeonato en primera división que consiguió Barrio México.