Víctor Monge, histórico portero del Cartaginés y Saprissa confiesa los colores de su corazón

El duelo entre Cartaginés y Saprissa de este domingo a las 11 a.m., en el estadio Fello Meza, tiene un significado especial para Víctor Monge, histórico exportero que defendió ambos arcos y que hoy, retirado del fútbol, vive a pocos metros del estadio donde forjó gran parte de su carrera y de su vida.

Tras colgar los guantes (su último año como profesional fue con Saprissa, en 1988, en donde tuvo como compañeros a Alexandre Guimaraes, Vladimir Quesada y Evaristo Coronado, por mencionar algunos) Monge se dedicó por completo a su familia, mientras desarrollaba una larga trayectoria laboral de más de cuatro décadas en una empresa, hasta pensionarse hace seis años.

Sobre el clásico entre brumosos y morados, el exguardameta asegura que siempre fue un partido cargado de emociones y ansiedad tanto para jugadores como aficionados y para él, el cruce de este domingo será de altas tensiones, por lo que ambos equipos se juegan dentro de la cancha.

Victor Monge hizo la mayor parte de su carrera en Cartaginés y se retiró en el Deportivo Saprissa, en 1988. Foto: cortesía Lente Morado. (Foto: cortesía Lente Morado. /Foto: cortesía Lente Morado.)

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Calor en las gradas

Don Víctor hizo gran parte de su carrera en el equipo brumoso, pero además defendió los arcos de Alajuelense, Herediano, Limón y cerró su carrera de 15 años con el equipo morado.

Mientras jugaba, también estudiaba administración de empresas y luego de que colgó los tacos, laboró en una empresa de productos agrícolas, por 42 años y desde hace seis, disfruta de su jubilación.

Víctor Monge, exjugador de Cartaginés

“Me dediqué de lleno a la familia y a dos de mis hijos, que eran nadadores y estuve apoyándolos en la Asociación Cartaginés de Natación y hasta laboré en tareas administrativas.

Por el segundo puesto. En este momento, Saprissa es segundo en la tabla, con 21 puntos y Cartaginés tercero, con 20 unidades, por lo que este enfrentamiento será un todo por el todo.

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Esta es la familia de Víctor Monge: Víctor Daniel, Sergio, doña Patricia e Ivannia. Foto: cortesía Víctor Monge. ( Foto: cortesía Víctor Monge. /Foto: cortesía Víctor Monge.)

“Cuando estuve en la escuela, jugué baloncesto y luego de algunos años escogí entre el basket y el fútbol, por lo que me quedé con este hermoso deporte, pero no lo volví a jugar, después de que me retiré”, añadió.

Monge vive en la Vieja Metrópoli, a un costado del estadio brumoso, junto a su esposa Patricia y con sus hijos Ivannia, Víctor Daniel y tiene un tercer hijo, Sergio, que ya no vive con ellos y afirmó que, ya fuera en Cartago o Saprissa, estos duelos eran muy emocionantes.

“Siempre han sido juegos de grandes emociones, que generan mucha ansiedad en los aficionados de ambos equipos y en el caso de los jugadores, contábamos las horas, deseando que llegara la hora de empezar a jugar y conseguir la victoria, cada juego era muy especial.

“Jugar ahora a las 11 a.m. ya no es lo mismo que cuando yo estaba activo. El cambio climático nos ha afectado y el clima de Cartago ya no es como antes, más bien a mediodía se siente caliente y en ese entonces, el calor lo ponía el ambiente, el aficionado en las gradas, porque el frío no afectaba a ambos equipos”, recordó.

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Más que especiales

A don Víctor se le vino a la mente un partido Saprissa vs Cartaginés, en 1980, mientras él era portero brumoso.

Víctor Monge, exportero de Cartaginés y Saprissa. Foto: tomada de Facebook Pasión Azul. ( Foto: tomada de Facebook Pasión Azul./Foto: tomada de Facebook Pasión Azul.)

“Ese partido fue en el estadio Saprissa y los morados eran los favoritos. En ese entonces, Cartaginés tenía un muy buen equipo y hubo un tiro de esquina a favor de Saprissa, el tiro fue un poco cerrado, y yo salí y pedí la bola.

“Agarré la bola, di tres pasos y en una buena posición hice un saque largo y Rodolfo ‘Boina‘ Solano se llevó la bola y le anotamos a Marco Antonio Rojas. Ese partido lo ganamos 0-1 y fue muy especial, por el tiro que hice y que ayudó a la victoria del equipo”, manifestó.

A don Víctor se le hizo la pregunta obligada: ¿brumoso o morado? y no duró en responder sobre los colores de su corazón.

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“Tengo muy buenos amigos de todos los equipos en los que jugué, pero sin duda, mi corazón es azul.

“Nací en Cartago, mis padres son de acá y mi papá laboró por muchos años en el colegio San Luis Gonzaga, mi esposa es de acá, vivo en Cartago y cada vez que abro la puerta de mi casa, pasa algún conocido y soy muy feliz acá”, expresó.

Don Víctor reconoció que el juego del domingo será muy intenso, por el buen momento en el que pasan Cartago y Saprissa, y se animó a dar un pronóstico de este clásico provincial.

“Creo que el partido va a ser muy disputado, Saprissa viene en alzada, Cartago juega muy bien, es un equipo muy sólido y quisiera decir que si Cartaginés gana, lo hará de una manera muy ajustada.

“Ese es mi escenario favorito, pero tampoco descartaría un empate”, comentó.