A Yael López le diagnosticaron la peor lesión para un futbolista, pero vivió un verdadero milagro

Yael López apenas pudo estar un par de partidos con Cartaginés antes de su lesión. (Cortesía. /Cortesía.)

Dicen que la fe mueve montañas, para muchos los milagros existen y suceden en los momentos más inesperados, Yael López, futbolista del Cartaginés, cree que algo similar fue lo que le pasó con una lesión que lo hizo temer lo peor.

La Teja conversó con el lateral sobre cómo iba su recuperación luego de que en setiembre recibió un duro diagnóstico de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión de menisco.

Al ser operado mediante el Instituto Nacional de Seguros, el jugador fue intervenido hasta el 2 de enero del 2026, por lo que esperó tres meses por la cirugía, resignado a qué seguramente se perdería todo el año con su recuperación.

El inesperado giro tras la operación de Yael López

Lo que nos contó el defensor fue realmente sorprendente, está a unas semanas de volver a jugar. ¿Cómo es eso posible si la recuperación de este tipo de lesiones suele tardar, por lo menos, nueve meses?

Por increíble que parezca y pese a realizarse tres resonancias magnéticas en las que todas coincidían en su diagnóstico, a la hora de operarlo, los médicos descubrieron que lo que tenía era otra cosa, menos grave.

“En las resonancias que se hicieron salía que era ligamento cruzado, también salió una lesión ahí en los meniscos y un montón de cosas. Gracias a Dios a la hora de la operación se ve que no hay ruptura de ligamento, que es de las lesiones más graves para un futbolista y tampoco estaba la lesión de meniscos”.

“Lo que tenía era una situación llamada sinovitis o líquido sinubial, eso es una inflamación, un líquido en la rodilla a lo que tengo entendido y produce ese bloqueo que tenía y la inflamación que tuve, esta es una lesión que aparenta ser más grave de lo que es, que puede confundir, por eso ese diagnóstico”, explicó.

En Cartaginés Yael López recibió mucho apoyo desde el año pasado que sufrió la lesión. (Club Sport Cartagin/Club Sport Cartaginés)

La fe y el apoyo que ayudaron al jugador del Cartaginés

La alegría en su voz a la hora de conversar es contagiosa, la vida le dio una sorpresa muy grande cuando ya hasta había aceptado su destino y tomado terapia por una situación que en lo mental también había sido muy dolorosa de llevar.

Durante este tiempo, Yael se apoyó mucho en amigos, familia y en su coach personal, David Wais, así como en mucha oración, que afirma que tuvo, porque fue un contexto complicado lo que atravesaba.

“Ahora que estoy en Cartago hasta le rece más a la Virgen, en estos casos uno se apega más a todas esas cosas. Hasta lo hablamos, así que fue un milagro, a mí me hicieron tres resonancias y en todas salía esta lesión ligamentaria y de meniscos”, destacó.

El momento en que descubrió que no tenía el ligamento roto

López contó que al salir de la operación él sencillamente no podía creer lo que le estaban contando, algo que sorprendió a todos, especialmente en el club, porque significaba que un jugador con el que no contaban por este año, se le había abierto una inesperada vía.

“Fue un shock de felicidad, un momento muy bonito la verdad, porque momentos antes que a uno le dicen que lo van a pasar a la sala para la cirugía yo decía, ‘bueno, a partir de acá son nueve meses’, uno estando en esos momentos y se pone a pensar de todo y más.

“Recuerdo muy bien que me estaba despertando de la anestesia, una enfermera le dijo a la chica que nos estaba cuidando que ahí estaba la epicrisis de Yael López, que no le habían tocado nada en el ligamento y no entendía que estaba pasando, ya luego pude despertarme bien, revisamos la documentación y, obviamente, fue una alegría grandísima”, comentó.

Yael López afirma que le rezó mucho a la vírgen de los Ángeles por su recuperación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cuándo podría volver a jugar Yael López con Cartaginés?

Sobre la fecha exacta en la que volverá, aún no tiene una en específico, porque tras seis meses sin jugar y dos meses y medio de una cirugía, se quieren asegurar a que esté recuperado por completo, pero la idea es que juegue este torneo.

“Estoy tratando de recuperar fuerza, recuperar masa muscular, trabajar la parte física, estamos pensando ya en un par de semanas empezar a trabajar ya de lleno con el equipo.

“Ahorita lo que estoy haciendo es trabajando en el gimnasio, con los físicos, con los preparadores físicos, y luego de ahí pasar a la cancha, hacer algunos trabajos con el equipo, y luego otra vez volver a trabajar aparte.

“Estamos ahí como manejándolo de esa forma, para ya al momento de volver a estar con el equipo, ya no tener que salirme por ninguna molestia o por tener que cuidarme por no estar al 100%”, explicó.

La medicina le dio una sorpresa a Yael, pero él en lo más profundo de su corazón cree fervientemente que Dios también le dio una manita, que lo hizo vivir un milagro, que tras tres meses muy duros, en los que hasta se cuestionó el futuro de su carrera y lo puso hasta pensar en otras opciones, le dio una nueva oportunidad en lo que tanto ama.